LUKA Mesec je, prema preliminarnim rezultatima, pobedio Zorana Jankovića u trci za gradonačelnika Ljubljane i tako bi mogao da okonča njegovu dvadesetogodišnju vladavinu glavnim gradom Slovenije.

Foto: Printskrin Jutjub MrJani0951

Prebrojano je gotovo 90 odsto glasova, a Mesec je osvojio 51,36 odsto, dok je Janković dobio 48,64 odsto glasova.

Janković je priznao poraz u Ljubljani i poželeo sreću novom gradonačelniku.

Mesec je od srca zahvalio biračima na podršci.

- Podrška znači poverenje, a poverenje znači odgovornost. Kao novi gradonačelnik, učiniću sve da opravdam poverenje birača. Prvo obećanje koje ću ispuniti jeste da ću danas popiti samo dve čaše vina: danas je dozvoljeno sanjati, a sutra je ponedeljak - rekao je Mesec.

Izborna trka bila je izuzetno tesna, što su predviđale i ankete uoči drugog kruga glasanja.

Mesec, koordinator stranke Levica, bio je opušteniji prilikom glasanja nego u prvom krugu.

- Kada se osvrnete na posao koji ste obavili najbolje što ste mogli, to je jedan od najlepših trenutaka u životu - istakao je on.

Ipak, svestan je da ga već u ponedeljak čekaju realnost i novi izazovi, zbog kojih će ponovo biti napeto.

Izrazio je zadovoljstvo što su on i njegov protivkandidat tokom kampanje uspeli da održe korektan nivo komunikacije. Kako je naglasio, nada se da će se takav odnos preneti i na nacionalni nivo.

Štab Luke Meseca počeo je da okuplja pristalice još pre 19 časova. Među njima su bili muzičar Miha Guštin, bivši ministar Simon Maljevac i gradska odbornica Urška Honzak.

U štabu su bili i bivša direktorka Zavoda za zapošljavanje Metka Greta Barbo Škerbinc, koja je deo Mesecovog tima, kao i gradska odbornica Biserka Marolt Meden.

Mesec je stigao u štab, pozdravio se sa pristalicama i razgovarao sa njima. Kasnije su mu se pridružili i Anton Rop i Mojca Šetinc Pašek.

Golob podržao Jankovića

Za razliku od prvog kruga, lider Pokreta sloboda Robert Golob došao je u štab Zorana Jankovića.

Kako je rekao, želeo je da mu iskaže poštovanje i priznanje za sve što je uradio za Ljubljanu tokom prethodnih 20 godina.

- Bez obzira na to kako se danas završi, niko mu to ne može oduzeti. Duboko ga poštujem zbog svih njegovih rezultata. To je glavni razlog zbog kojeg sam danas ovde - rekao je Golob.

Pojedini poslanici Pokreta sloboda kandidovali su se na Jankovićevoj listi, dok su drugi članovi stranke podržali Meseca.

Golob je objasnio da je izvršni odbor stranke odlučio da podrži aktuelnog gradonačelnika, ali da je Pokret sloboda demokratska organizacija u kojoj svako ima pravo na sopstveno mišljenje, naročito kada je reč o lokalnoj politici.

Govoreći o projektima koje bi želeo da vidi u Ljubljani, bez obzira na to ko će biti gradonačelnik, Golob je izdvojio izgradnju stanova i novih studentskih domova.

Prema njegovim rečima, finansijska sredstva za stambenu izgradnju obezbeđena su za narednu deceniju.

Kada je reč o saradnji sa državom, ocenio je da će mnogo toga zavisiti od budućeg gradonačelnika.

- Janković je pokazao da može da sarađuje sa svim vladama. Verujem da će, ukoliko ostane na funkciji, ta saradnja biti još lakša - rekao je Golob.

Dodao je da očekuje saradnju u gradskom veću nakon izbora, ističući da će oni koji dele slične vrednosti morati da ostave predizborne sukobe iza sebe.

Janković prvi put izabran 2006. godine

Šefica kabineta Zorana Jankovića, Tanja Dodig Sodnik, izrazila je uverenje da građani žele da se Ljubljana i dalje razvija, kao i da im je važna bezbednost i stabilnost, što im, kako je navela, aktuelni gradonačelnik i njegov tim nude već 20 godina.

Zamenik gradonačelnika Boštjan Koritnik rekao je da će budući gradonačelnik odlučivati o načinu formiranja koalicije u gradskom veću, s obzirom na to da trenutni sastav ne nudi mnogo prirodnih saveza.

Poslanik Pokreta sloboda Lenart Žavbi, koji je izabran za gradskog odbornika na Jankovićevoj listi, ocenio je da je kampanja u drugom krugu bila korektna.

- Mislim da nije bilo udaraca ispod pojasa. Verujem da će pobeda biti naša - rekao je on.

Dodao je da će većina razgovora o formiranju koalicije početi u ponedeljak.

Gradsko veće Ljubljane ima 45 mesta, a većinu bi mogla da formira koalicija Jankovićeve liste, Levice i Pokreta sloboda, koja bi imala ukupno 27 odbornika.

Zoran Janković prvi put je izabran za gradonačelnika Ljubljane 22. oktobra 2006. godine, i to već u prvom krugu, kada je osvojio 62,99 odsto glasova.

Ovog puta nije uspeo da ponovi takav rezultat, pa je morao da uđe u drugi krug.

Glasao je u Osnovnoj školi Oskara Kovačiča, nakon jutarnje šetnje na Golovcu. Izbornu kampanju pred drugi krug ocenio je kao poštenu i korektnu.

Janković je, uprkos izbornom porazu, izrazio uverenje da će novo Gradsko veće, iako veoma raznoliko, uspeti da funkcioniše usklađeno.

(Blic)