OSAM godina posle početka suđenja u predmetu u javnosti poznatom kao "Prva otmica 'zemunskog klana'" u Višem sudu u Beogradu zakazana je objava prvostepene presude za 14. decembar.

Foto: N. Skenderija

Ona će biti izrečena dvojici okrivljenih za razbojništvo, nekadašnjem policijskom inspektoru Milanu Radukiću i bivšem žandarmu Saši Đajiću.

Tužilaštvo ih tereti da su 21. avgusta 1997. godine uveče u Sarajevskoj ulici u Beogradu, pokazujući policijske legitimacije, presreli Novaka Stevanića (21) i ugurali ga u automobil, koji je vozio Goran Ristić, pripadnik "zemunskog klana", a zatim ga predali vođi klana Dušanu Spasojeviću. Stevanić je držan u garaži na Novom Beogradu, gde ga je čuvao pripadnik klana Nikola Bajić. Tu su ga tukli dok nije otkrio gde se u stanu nalazi sef, uzeli mu ključeve i u toku noći isekli sef i iz njega odneli oko 100.000 tadašnjih nemačkih maraka, 4,5 kilograma zlata i četiri pištolja. Ujutru su ga pustili. Osam meseci kasnije, prema zvaničnoj policijskoj verziji, Novak Stevanić se ubio.

Protiv trećeg okrivljenog Gorana Ristića postupak je razdvojen, jer on zbog lošeg zdravstvenog stanja ne može da dođe u sud. Njegov branilac Ivan Bajazit dostavio je lekarske izveštaje i rekao da se Ristić teško kreće, samo uz pomoć štapa do toaleta, da je preživeo dva moždana udara, da je nesposoban i da kod kuće čeka operaciju na srcu i vaskularnu na mozgu.

Četvrti okrivljeni Nikola Bajić, nekadašnji pripadnik "zemunskog klana" koji izdržava kaznu od 35 godina u zatvoru u Požarevcu, pre godinu i po dana je priznao krivicu, sklopio sporazum sa Višim tužilaštvom i osuđen je na četiri godine zatvora.

Na suđenju u petak postupajući tužilac je u završnoj reči tražio da se Radukić i Đajić oglase krivim i osude po Zakonu, kojim je predviđena kazna od 3 do 15 godina zatvora. On je rekao da je iz iskaza Nikole Bajića i Dejana Milenkovića Bagzija dokazano da je Radukić sa Ristićem presreo Novaka Stevanića i ugurao ga na zadnje sedište vozila.

- Bajić je rekao i da mu je Dušan Spasojević kazao da je u otmici učestvovao i Đajić. Kazao je i da je Spasojević Radukića zvao "bata Raduka" i da je svuda išao sa njim štiteći ga. U stanu Stevanića nakon razbojništva ostali su papilarni tragovi prstiju Spasojevića. Novak Stevanić dao je tada izjavu i kazao da su ga trojica ugurala u beli "golf", što je u skladu sa Bajićevim iskazom. Bajić je veštačen i nema poremećaj pamćenja - rekao je tužilac.

Punomoćnik oštećene porodice Stevanić advokat Milisav Čogurić kazao je da Novak nije ubijen u razbojništvu, ali je njegova smrt posledica toga.

- Otac se 30 godina bori da dokaže ko je u tome učestvovao. Nijedna nadležna institucija godinama nije htela time da se bavi, a još 2000. godine su imali Spasojevićeve otiske prstiju iz stana Stevanića. Samo su se opstrukcije ređale. Policajci u sprezi sa mafijom su to učinili zbog pljačke i završilo se tragičnom smrću Novaka Stevanića. Pravda je ovde hramajuća, ali se kreće zahvaljujući upornosti Zorana Stevanića i radu Višeg tužilaštva - rekao je Čogurić.

Radukićev branilac advokat Tomislav Bojković naglasio je da se optužnica isključivo zasniva na posrednom saznanju Nikole Bajića, koji je tim iskazom za sebe u zatvoru pokušao da izdejstvuje povlašćeni položaj.

- Jedino Bagzi pretpostavlja da je u tome učestvovao Radukić. Sva saznanja svedoka su posredna i nema materijalnih dokaza protiv Radukića. I Bagzi i Bajić kažu da je Radukić bio takav policajac sa kojim se nije moglo lako - naveo je advokat Bojković.

Branilac Đajića advokat Nebojša Perović ukazuje da nijedan dokaz ne upućuje na Đajića i zatražio je da se on oslobodi. Kako je rekao, tužilaštvo navodi bizaran stav da su Đajić i Zoran Vukojević (bivši policajac, koji je posle bio svedok-saradnik u procesu protiv "zemunskog klana" za ubistvo premijera Zorana Đinđića i ubijen 2006. godine) kumovi i da je to dokaz da je i Đajić učestvovao.

Okrivljeni Milan Radukić je rekao da se optužnica protiv njega zasniva na neistini Nikole Bajića i medijskoj hajci u kojoj je unapred osuđen.

- Godinama sam radio kao inspektor i nekoliko puta sam ranjavan. Je li logično da jedan inspektor krene u takvo krivično delo da otme nekoga sa dvojicom tada pripravnika. Ako sam ovu prvu otmicu sa njima tako briljantno uradio, kako se više nikada posle sa njima nisam bavio tim otmicama, Miškovića i drugih. Moj posao je bio da idem u kriminogene sredine i imam kontakt sa takvim ljudima. Moji nadređeni su znali da mi je Spasojević saradnik i više od 40 krivičnih dela je razjašnjeno i podneto krivičnih prijava na osnovu njegovih informacija - rekao je Radukić.

On navodi da je cela priča konstruisana i da mu je Ljubiša Buha rekao kada je došao na jedno ranije suđenje, da je Bajić primio novac da to ispriča.

Na kraju je i Saša Đajić u završnoj reči naveo da kada je na saslušanju u tužilaštvu čuo za šta ga sumnjiče, molio da ga vode na detektor laži i to ne da li je učinio, već da li je ikada čuo za ovo krivično delo.

- Ja da sam uzeo nešto od tih para, videlo bi se u mojoj imovini. Kuću sa dve sobe sam uzeo na kredit, koji i dalje otplaćujem. Bagzi je rekao da me nikada nije video sa nekim iz klana. Bajić je rekao, "poznajem Đaju kao poštenog policajca". Nudio sam i moj DNK da uporede sa svime što imaju, nisu uzeli, samo papilarne linije - rekao je Đajić.

SINA NE MOGU DA PLATE

NOVAKOV otac Zoran Stevanić je sudiji rekao da o nematerijalnoj šteti ne može da se izjasni.

- Mene te pare ne inetersuju, ni svo to zlato. Želim da se ovo presudi. Na planeti nema te vrednosti da mi neko plati dete. Što se tiče materijalne štete, advokat mi kaže da navedem milion evra. To opljačkano zlato Bog zna kod koga je sve završilo. Iz policijskih stanica nestale su skice svog nakita, koje je moja supruga posle pljačke opisivala. Svedoci su ovde rekli da je Spasojević tri zlatna lanca dao Čumetu. Oni su teški oko 1,3 kilograma, to je sada oko 200.000 evra, pa neka mi ih Čume vrati - rekao je Stevanić.