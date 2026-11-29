SEDAM zemalja OPEK+ koje dobrovoljno ograničavaju proizvodnju nafte izrazilo je zabrinutost zbog napada na energetsku infrastrukturu, navedeno je u saopštenju organizacije posle sastanka predstavnika Rusije, Saudijske Arabije, Iraka, Kazahstana, Kuvajta, Omana i Alžira.

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Prema njihovoj oceni, takvi napadi povećavaju nestabilnost svetskog tržišta i otežavaju snabdevanje energentima.

Učesnici su istakli da obnova oštećenih energetskih objekata zahteva znatna sredstva i vreme, što utiče na dostupnost energenata. Naglasili su i da pretnje sigurnosti snabdevanja slabe zajedničke napore da se očuva stabilnost tržišta.

Prekidi u snabdevanju i visoki troškovi prevoza i osiguranja otežavaju pravovremenu isporuku nafte i naftnih derivata. Prema podacima OPEK+, ti troškovi su i dalje na dosad nezabeleženom nivou i premašuju trećinu vrednosti same robe.

Sedam zemalja OPEK+ — Saudijska Arabija, Rusija, Irak, Kuvajt, Kazahstan, Alžir i Oman — više neće održavati zasebne sastanke o obimu proizvodnje nafte. Razgovore će nastaviti u okviru Zajedničkog ministarskog komiteta za praćenje (JMMC), navodi se u saopštenju.

Potpredsednik ruske vlade Aleksandar Novak ranije je govorio o posledicama napada na infrastrukturu Kaspijskog naftovodnog konzorcijuma po evropske potrošače. Prema njegovim rečima, zbog prinudnih zastoja u radu naftovoda na svetsko tržište stiže oko 1,4 miliona barela nafte dnevno manje.

(sputnikportal.rs)

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