PROTESTI su eskalirali bacanjem petardi i sukobima sa policijom, koja je odgovorila suzavcem, biber-sprejem i vodenim topovima.

Foto: AP/ Hameraldi Agolli

Kliti Hoti, albanski opozicioni poslanik, pogođen je danas u leđa gumenim metkom koji je ispalila policija u Tirani, dok su višemesečni antivladini protesti nastavili da eskaliraju tokom vikenda.

U Tirani se danas održava novi antivladin protest, tokom kojeg su se demonstranti, nakon okupljanja na trgu Skenderbeg, uputili ka zgradi vlade Albanije, a tokom skupa pojedini učesnici bacali su petarde, na šta je policija odgovorila upotrebom suzavca.

Protest se, navodi Juronjuz, poklapa s albanskim praznikom Dan oslobođenja. Situacija na protestu se zaoštrila nakon što su demonstranti ispred sedišta vlade bacali petarde i druge predmete, na šta je policija odgovorila upotrebom suzavca.

Novi protest u Albaniji, u glavnom gradu, održan je danas, dan nakon demonstracija 28. novembra, tokom kojih je došlo do žestokih sukoba između demonstranata i policije, uz upotrebu suzavca i Molotovljevih koktela, dok je više građana privedeno, a desetine su zatražile lekarsku pomoć.

Kliti Hoti, an Albanian opposition MP was hit in the back by a rubber bullet fired by police in Tirana today as months-long anti-government protests continued to escalate over the weekend. https://t.co/deJKhGtE5M — POLITICOEurope (@POLITICOEurope) November 29, 2026

Kako javlja Albanian post, situacija na današnjem protestu u Tirani i dalje je napeta, a policija je nakon incidenata ispred zgrade vlade preuzela kontrolu nad Bulevarom Mučenici nacije i upotrebila suzavac i biber-sprej.

Do intervencije je došlo nakon što su demonstranti bacali pirotehnička sredstva prema policijskom kordonu postavljenom na ulazu u zgradu vlade.

Region su obišle jezive scene policijske brutalnosti, a među njima i snimak žene koja kišobranom ide na jake snage policije, koje se brutalno obračunavaju sa njom.

Prema podacima zdravstvenih službi, juče je na lekarsku pomoć upućeno 50 osoba, među kojima 17 policajaca, 21 demonstrant, šest novinara i šest slučajnih prolaznika.

Policija u Tirani uhapsila je 12 osoba, dok je protiv još 19 pokrenut krivični postupak zbog nasilja tokom protesta održanog prethodnog dana u glavnom gradu Albanije.

Protest je održan na 114. godišnjicu proglašenja nezavisnosti Albanije, a organizovan je zbog nezadovoljstva građana radom vlade premijera Edija Rame i zahteva za njegovim odlaskom sa vlasti.