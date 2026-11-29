NOVI TALAS NASILJA U GLAVNOM GRADU ALBANIJE: Poslanik Kliti Hoti pogođen u leđa gumenim metkom
PROTESTI su eskalirali bacanjem petardi i sukobima sa policijom, koja je odgovorila suzavcem, biber-sprejem i vodenim topovima.
Kliti Hoti, albanski opozicioni poslanik, pogođen je danas u leđa gumenim metkom koji je ispalila policija u Tirani, dok su višemesečni antivladini protesti nastavili da eskaliraju tokom vikenda.
U Tirani se danas održava novi antivladin protest, tokom kojeg su se demonstranti, nakon okupljanja na trgu Skenderbeg, uputili ka zgradi vlade Albanije, a tokom skupa pojedini učesnici bacali su petarde, na šta je policija odgovorila upotrebom suzavca.
Protest se, navodi Juronjuz, poklapa s albanskim praznikom Dan oslobođenja. Situacija na protestu se zaoštrila nakon što su demonstranti ispred sedišta vlade bacali petarde i druge predmete, na šta je policija odgovorila upotrebom suzavca.
Novi protest u Albaniji, u glavnom gradu, održan je danas, dan nakon demonstracija 28. novembra, tokom kojih je došlo do žestokih sukoba između demonstranata i policije, uz upotrebu suzavca i Molotovljevih koktela, dok je više građana privedeno, a desetine su zatražile lekarsku pomoć.
Kako javlja Albanian post, situacija na današnjem protestu u Tirani i dalje je napeta, a policija je nakon incidenata ispred zgrade vlade preuzela kontrolu nad Bulevarom Mučenici nacije i upotrebila suzavac i biber-sprej.
Do intervencije je došlo nakon što su demonstranti bacali pirotehnička sredstva prema policijskom kordonu postavljenom na ulazu u zgradu vlade.
Region su obišle jezive scene policijske brutalnosti, a među njima i snimak žene koja kišobranom ide na jake snage policije, koje se brutalno obračunavaju sa njom.
Prema podacima zdravstvenih službi, juče je na lekarsku pomoć upućeno 50 osoba, među kojima 17 policajaca, 21 demonstrant, šest novinara i šest slučajnih prolaznika.
Policija u Tirani uhapsila je 12 osoba, dok je protiv još 19 pokrenut krivični postupak zbog nasilja tokom protesta održanog prethodnog dana u glavnom gradu Albanije.
Protest je održan na 114. godišnjicu proglašenja nezavisnosti Albanije, a organizovan je zbog nezadovoljstva građana radom vlade premijera Edija Rame i zahteva za njegovim odlaskom sa vlasti.
Preporučujemo
Izdala domovinu zbog Albanije, sada je ušla u istoriju
23. 11. 2026. u 13:22
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
KURTI NAPAO SRBIJU U TIRANI, MAVRIĆ SA OSMEHOM U NjEGOVOM DRUŠTVU: "Put ka preokretu otvoren sa novom vladom iz studentskog pokreta"
LAŽNI kosovski premijer Aljbin Kurti iskoristio je priliku da ponovo napadne Srbiju na samitu lidera posvećenom Planu rasta Evropske unije za Zapadni Balkan u Tirani. Samitu je prisustvovao i potpredsednik Narodne skupštine Adem Mavrić.
28. 11. 2026. u 13:07
Partizan razbio večitog rivala: Na krilima Grobara crno-beli ubedljivo slavili protiv Zvezde
Rukometaši Partizana pobedili su večeras na svom terenu Crvenu zvezdu rezultatom 32:24 u meču 10. kola ARKUS lige.
20. 11. 2026. u 19:57
HIT PITANjE NA MREŽAMA: Da li Radomir Saičić fenira obrve (FOTO)
DANAS je akademik Radomir Saičić predstavljen kao kandidat Studentske liste za predsednika Srbije, a društvene mreže su se usijale od komentara zbog jednog detalja.
27. 11. 2026. u 16:32
Komentari (0)