PREDSEDNIK Rusije Vladimir Putin potvrdio je da se u domaćim brodogradilištima grade dve strateške raketne podmornice klase „Borej-A“ i pet višenamenskih (napadnih) podmornica klase „Jasenj-M“, što čini ukupno sedam podmornica na nuklearni pogon.

Foto: Mil.ru

Klase „Borej“ i „Jasenj“ predstavljaju, respektivno, najveće klase strateških i višenamenskih podmornica koje se trenutno proizvode bilo gde u svetu. Putin je napomenuo da se ove podmornice grade u okviru Strategije razvoja Ratne mornarice (usvojene 2025. godine), programa brodogradnje i drugih programa. „Naravno, u bazama podmornica takođe se gradi i pušta u rad neophodna infrastruktura“, dodao je on.



(militarywatchmagazine.com)

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