MOĆ RUSKE MORNARICE OD KOJE DRHTI SVET: Vladimir Putin potvrdio gradnju sedam velikih nuklearnih podmornica (VIDEO)
PREDSEDNIK Rusije Vladimir Putin potvrdio je da se u domaćim brodogradilištima grade dve strateške raketne podmornice klase „Borej-A“ i pet višenamenskih (napadnih) podmornica klase „Jasenj-M“, što čini ukupno sedam podmornica na nuklearni pogon.
Klase „Borej“ i „Jasenj“ predstavljaju, respektivno, najveće klase strateških i višenamenskih podmornica koje se trenutno proizvode bilo gde u svetu. Putin je napomenuo da se ove podmornice grade u okviru Strategije razvoja Ratne mornarice (usvojene 2025. godine), programa brodogradnje i drugih programa. „Naravno, u bazama podmornica takođe se gradi i pušta u rad neophodna infrastruktura“, dodao je on.
Rusija ostaje drugi najveći proizvođač nuklearnih podmornica na svetu. Iako je njena flota znatno manja od američke, ruske nuklearne podmornice su, u proseku, znatno modernije i sposobnije od svojih američkih pandana. Ipak, trenutni tempo nabavki smatra se potpuno neodrživim. Postavlja se pitanje hoće li Ratna mornarica povećati ukupan broj nuklearnih podmornica kako bi primila nove jedinice, pokušati da plasira klasu „Jasenj“ na tržište (npr. Indiji) ili će dozvoliti da se obim proizvodnje značajno smanji. Proširenje flote ostaje sasvim moguća opcija. Stanje u ruskoj industriji nuklearnih podmornica oštro odstupa od stanja u proizvodnji razarača, krstarica i nosača aviona; od raspada SSSR-a započeta je izgradnja svega dva razarača – oba tokom devedesetih godina za izvoz u Kinu – dok izgradnja krstarica ili nosača aviona nije započeta već 35 godina. Ovo odražava snažno davanje prioriteta floti nuklearnih podmornica kada je reč o finansiranju: u slučaju klase „Borej”, to je posledica šireg opredeljenja da se strateške nuklearne snage stave ispred konvencionalnih, dok je u slučaju klase „Jasenj” reč o proceni da one imaju posebnu, asimetričnu vrednost u suprotstavljanju brojnijim snagama NATO-a.
(militarywatchmagazine.com)
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