LIDER opozicije, Aleksandr Vučić, obratio se građanima. On je govorio i o tome da je vlast držala lekcije o konkursima, procedurama i poštovanju zakona, a sada pitaju plenum ko će biti zaposlen, a ko neće!

FOTO TANJUG/ MILOŠ MILIVOJEVIĆ/ nr

Neverovatnom brzinom suspendovali su Ustav i zakone Srbije.

Pričali o zapošljavanju preko konkursa, a sada prvi čovek države kaže da plenum odlučuje ko će da ima posao ko neće.

Vučić je na svom instagram nalogu napisao:

Ako je to validan dokument da ga je izdao gospodin Čupić, velika je to sramota za našu zemlju. To pokazuje da je Ustav nepostojeći, suspendovan, gde on moli plenum i pita plenum koga će da zaposle. Ja mislio to ide na konkursu, aa ne na plenumu.Pa oni nama sve vreme govorilida će svi zaposleni da budu na konkursu. A nama sad prvi čovek države kaže da plenum u stvari odlučuje ko će da ima posao ko neće.

Evo ja tražim, molim da kažu da li je to istina ili nije istina.Ja ne znam. Ako je istina onda je istina mnogo strašnija od onoga što sam govorio danas. To mnogo, mnogo strašnija.