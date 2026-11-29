METEOROLOG Ivan Ristić najavio je da Srbiju naredne nedelje očekuje prava zima, uz jutarnje temperature koje će se u pojedinim predelima spuštati i do minus 15 stepeni. Sneg će padati narednih dan i po, a u planinskim predelima očekuje se i do 40 centimetara snežnog pokrivača. Prema njegovoj prognozi, značajnijeg otopljenja neće biti ni u naredne dve nedelje.

Foto: AP Photo/Alexander Zemlianichenko

Kako je Ristić ispričao u jutarnjem programu TV Prva, sneg je jutros zabeleo pojedine delove Beograda, a na Košutnjaku je temperatura pala na nulu i već se formirao snežni pokrivač. Snega ima i u južnijim delovima prestonice, dok je auto-put "Miloš Veliki" takođe prekriven snegom.

Očekuje se i do 40 centimetara snega na planinama

Kako je Ristić objasnio, najviše snega očekuje se na jugozapadu, zapadu, jugu i jugoistoku Srbije, posebno na Zlatiboru, Tari i Kopaoniku.

- Planine će biti zavejane. I ostaće sneg duže, zato što nema nekog otopljenja. Mi trenutno na meteorološkim mapama, u naredne dve nedelje, ne vidimo ništa posebno što se tiče nekog jačeg otopljenja koje bi otopilo taj sneg. Ova dva dana će padati sneg, posle će biti uglavnom suvo, hladno, ali sa dosta snega - rekao je Ristić.

Kako je najavio, očekuje se oko 30 centimetara snega, dok na pojedinim mestima sneg može da dostigne i do 40 centimetara. Ristić je naveo i da se na Kopaoniku narednih dana u jutarnjim časovima očekuju temperature do minus 15 stepeni.

U nižim predelima sneg će se zadržati najmanje nedelju dana

Govoreći o vremenskoj prognozi za niže predele, Ristić je istakao da se ni tamo ne očekuje brzo topljenje snega.

- Bar ove nedelje. Sledeće nedelje, u jutarnjim časovima, temperatura će biti između minus pet i minus 10 stepeni. U nižim predelima preko dana biće do nule. Očekujemo čak i ledene dane - rekao je Ristić.

Prema njegovim rečima, sledeće nedelje mogli bismo da imamo prve ledene dane ove sezone, a ni Beograd neće biti pošteđen niskih temperatura.

- Nemojte da se iznenadite ako u Beogradu bude maksimalno minus dva, minus tri stepena - upozorio je Ristić.

"Nema naznaka ozbiljnijeg otopljenja"

Ristić je objasnio da dugoročne meteorološke prognoze za sada ne pokazuju značajniju promenu vremena do sredine decembra.

- Za sada, na dugoročnim meteorološkim mapama, do 15. decembra ne vidi se neko otopljenje. Modeli daju posle 15. decembra neki malo topliji period, ali još uvek nije sigurno da li će doći do tog otopljenja i koji će biti njegov intenzitet. Mislim da će decembar za sada biti pravi zimski - ocenio je meteorolog.

Ristić je ukazao i na velike razlike u vremenskim prilikama u različitim delovima prestonice i njenoj okolini. Dok se u centru Beograda sneg tek očekuje da se zadrži na pojedinim višim lokacijama, u južnijim delovima već ima snežnog pokrivača.

- Ako odemo južnije od Beograda, u Lazarevcu i mestima ispod njega, pa čak i u Mladenovcu, već ima skoro pet do 10 centimetara snega. Ako idete danas ili sutra kod familije, pazite. Nije ovakvo vreme kao u centru.

- Kod nas je počeo sneg da pada u centru, ali ne bi trebalo da se zadrži, osim u višim predelima Beograda. Čim malo izađemo van Beograda, južnije, ima i snežnog pokrivača -rekao je Ristić.

Meteorolog je podsetio na nagli prelazak iz neuobičajeno toplog vremena u zimske uslove.

- Bilo je 20 stepeni, kao u sred proleća. Bile su superćelijske oluje, kao u sred leta. I evo, sada smo odjednom ušli u zimu iz koje ćemo teško da izađemo - rekao je

Zbog najavljenog zahlađenja, Ristić savetuje građanima da se pripreme za prave zimske temperature.

- Ukoliko još nisu ljudi izvadili šalove, kape, rukavice i baš tople jakne, neka to urade u narednim danima - rekao je Ristić.

Ristić zaključuje da će sve južnije od Beograda snežni pokrivač ostati i narednih dana, dok Srbiju sledeće nedelje očekuje prava zima, sa temperaturama koje će uglavnom biti ispod nule. Kako je istakao, očekuju se i ledeni dani, tokom kojih će temperatura veći deo dana ostati u minusu.

(Blic)