OLUJNI VETAR PUSTOŠIO PODGORICU: Stabla padala na automobile, ODUVANA i ograda jedne škole!
JAK vetar obarao je stabla i limene konstrukcije na više lokacija u Podgorici, zbog čega je gradska Služba zaštite i spasavanja imala veliki broj intervencija, saopštila je ta služba.
U naselju Masline veliko stablo palo je kod škole, srušilo ogradu i oštetilo četiri vozila, rekao je za RTCG rukovodilac jedinica zaštite i spasavanja Marko Radulović.
Radulović je naveo da su imali veliki broj intervencija zbog pada stabala zbog jakog vetra, kao i limenih površina i objekata koji su, takođe usled jakog vetra, završili na kolovozu ili trotoaru.
Prema njegovim rečima, osim u Maslinama, stabla su pala kod stadiona u centru grada, na zaobilaznici i na još nekoliko lokacija.
-Brojne limene konstrukcije, koje je snažan vetar podigao i bacio na kolovoze ili trotoare, takođe su uklonjene. Preventivno su uklonjeni i svi objekti koji predstavljaju potencijalnu pretnju građanima i njihovoj bezbednosti, naveo je Radulović.
Istakao je da su pripadnici Službe zaštite i spasavanja uklonili sve prepreke kako bi se saobraćaj nesmetano odvijao, a građani bezbedno kretali.
(Tanjug)
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