AMERIČKI predsednik Donald Tramp izjavio je da bivši izvršni direktor američke tehnološke kompanije Nvidia Džensen Huang zaslužuje drugu šansu i poručio da bi voleo da se vrati na čelo te kompanije, uprkos tome što je smenjen nakon priznanja da je imao vanbračne veze, uključujući i jednu sa ženom za koju se sumnja da je kineska špijunka.

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"On je dobar čovek. Napravio je neke loše odluke, ali je izuzetno inteligentna osoba", rekao je Tramp novinarima, odgovarajući na pitanja o prodaji mikročipova Kini, navodi NBC News.

On je dodao da SAD moraju da zaštite svoje najtalentovanije ljude, ističući da je Huang jedan od njih.

"Voleo bih da se Džensen iskreno izvini i vrati na posao", rekao je Tramp, ponovivši da smatra da bi kompanija trebalo da mu pruži drugu šansu. Američki predsednik je ranije ove nedelje takođe izjavio da ne bi imao ništa protiv Huangovog povratka na čelo Nvidije.

Tramp je ocenio da bi kompanija postupila mudro ukoliko bi prihvatila izvinjenje bivšeg direktora i omogućila mu da nastavi rad. Nvidia je, međutim, saopštila da se Huang neće vratiti na svoju prethodnu funkciju.

Huangovo povlačenje sa čela kompanije usledilo je nakon priznanja o vanbračnim vezama, uključujući odnos sa osobom za koju američke vlasti sumnjaju da je povezana sa kineskim obaveštajnim službama.

Slučaj je izazvao dodatnu pažnju u trenutku kada se Nvidia suočava sa kritikama demokratskih i republikanskih političara zbog navodnog kršenja američkih propisa o izvozu naprednih poluprovodničkih tehnologija u Kinu. Kritičari su optužili Belu kuću da je pomagala kompaniji da zaobiđe izvozna ograničenja uvedena iz razloga nacionalne bezbednosti.

(Tanjug)