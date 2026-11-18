ZASEBNI pregovori predsednika Rusije Vladimira Putina i američkog predsednika Donalda Trampa u punom formatu nisu planirani za 19. novembar, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov, odgovarajući na pitanje RIA Novosti.

Foto: Drew ANGERER/AFP/Profimedia

Peskov je naveo da Putin i Tramp tokom svečanog prijema u sredu nisu vodili sadržajan razgovor, već su se samo pozdravili.

Istovremeno je potvrdio da je za trilateralni sastanak Putina, Trampa i kineskog predsednika Sija Đinpinga u Šenženu predviđen sat vremena.

Portparol Kremlja dodao je da ruski predsednik tokom boravka u Šenženu ne planira ni sastanak sa premijerom Japana.

(sputnikportal.rs)

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