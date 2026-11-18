PRELETANJE: Milana Pisarić sa Studentske liste potpisala podršku Vučiću
NARODNI poslanik sa Studentsknje liste doc. dr Milana Pisarić sa Pravnog fakulteta u Novom Sadu 2022. godine potpisala je podršku predsedničkoj kandidaturi Aleksandra Vučića.
O tome je danas govorio i narodni poslanik Nebojša Bakarec:
- E sad, kandidatkinja pod rednim brojem 132 je bila članica Srpske napredne stranke, i dalje je, i sarađivala je sa gospodinom Vučevićem, bila je njegov saradnik kad je bio gradonačelnik, i ja to pohvaljujem. 23. Mesto je poseban slučaj, evo tu je gospođa, smeši se, dobar dan, kako ste? 23. Mesto studentske liste, gospođa je profesor fakulteta, doktor pravnih nauka, docent na Pravnom fakultetu, i ona je, poslanica studentske liste 22, je potpisala podršku kandidaturi predsednika Vučića za predsednika republike. Imam taj dokument ovde, pametna žena, imala je šta da podrži, nego znate šta je napisala u podršci? Imam i njen potpis, potpis vaš se poklapa, evo ga ovde, na podršci gospodinu Čupiću se poklapa sa ovim dokumentom gde je vaš potpis podrške predsedniku Vučiću. Pišete, inače, da vas pohvalim, imate divan rukopis, ćirilica, nemoguće ga je falsifikovati. Znači, vi ste tad napisali: "Mi dole potpisani, danas ne pružamo podršku samo jednom predsedničkom kandidatu. "Mi dole potpisani, vi dole potpisani, pružamo punu podršku onome ko je ovu zemlju voleo više nego bilo ko drugi, i pokazao nam koliko lepa i velika može da bude. Zato što dela govore, piše, gospođa poslanica, zaključuje: "Aleksandar Vučić, predsednik Srbije, podržavam. " Sledi potpis gospođe.
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