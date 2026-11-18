Selektor Italije Banki saopštio spisak košarkaša za mečeve protiv Srbije
Selektor košarkaške reprezentacije Italije Luka Banki saopštio je danas spisak od 24 igrača za predstojeće utakmice protiv Turske i Srbije u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo 2027.
Na spisku se nalaze: Avudu Abas, Nikola Akele, Leonardo Kandi, Giljermo Karuzo, Đovani Emejuru, Niko Manion, Džon Petručeli, Marko Spisu, Amedeo Tesitori, Stefano Tonut, Đovani Veronezi, Adrea Kalcavara, Lodoviko Deanđeli, Andrea Loro, Čeik Nijang, Mirza Alibegović, Tomaso Baldaso, Momo Dijuf, Frančesko Ferari, Đampaolo Riči, Darijus Tompson, Gabrijele Pročida, Aleksandro Pajola i Alesandro Kapeleti.
Košarkaši Italije će 26. novembra u Rimu dočekati Tursku u meču grupe J završnog kruga kvalifikacija za SP 2027, a tri dana kasnije gostovaće u Beogradu reprezentaciji Srbije.
Prvo mesto na tabeli grupe J kvalifikacija drži Turska sa 16 bodova, a ova selekcija je već obezbedila plasman na SP 2027. u Kataru.
Srbija je druga na tabeli sa 14 bodova, dok je Italija treća sa 13. Litvanija je četvrta sa 12 bodova, a potom slede Bosna i Hercegovina i Island sa po 11.
Plasman na SP 2027. u Kataru izboriće po tri najbolje reprezentacije iz svake kvalifikacione grupe.
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