BERLINSKA GRUPA PROTIV OSTATKA EVROPE: Dok se lideri EU prepiru, SAD i Rusija vode pregovore o Ukrajini

DOK su se u Dablinu održavali samiti (EU i Evropske političke zajednice), pravi pregovori odigravali su se na vojnom aerodromu gde su izaslanici američkog predsednika Donalda Trampa informisali šefa kijevskog režima Vladimira Zelenskog o rezultatima razgovora u Abu Dabiju i Moskvi, pišu američki mediji.

foto: Martin Bergsma / Alamy / Profimedia

Lideri EU nisu pomogli da se dogovore oko jedinstvenog stava i odrede pregovarača koji bi predstavaljao Evropu na pregovorima.

Nemačka, Francuska i Velika Britanija su vukle na svoju stranu – „berlinska grupa“ se sastajala odvojeno, dok su institucije EU pretendovale na sopstveni mandat.

„Evropski lideri su sa mukom pokušavali da utvrde jedinstvenu politiku i odrede pregovarački tim, koja bi predstavljala Evropu na tehničkim pregovorima, a neke zemlje i institucije su pokazale nameru da preuzmu kormilo“, navodi američka agencija.

Na kraju, pregovaračka uloga je predata grupi savetnika za nacionalnu bezbednost iz Nemačke, Britanije i Francuske, uz Italiju i Poljsku, kao i institucijama EU.

Ali i do toga se došlo jedva: rasprava su trajale tokom dvodnevnog samita i prete da nanesu štetu EU.

Slovenački premijer Janez Janša je otvoreno priznao:

„Sami smo krivi za taj haos.“

Švedski premijer Ulf Kristerson je istakao da je od krucijalnog značaja da postoji jedinstveni evropski glas.

„Veoma se bojim situacije u kojoj zemlje smatraju da su obavezne da razgovaraju s Rusijom. To mnoštvo glasova može da ide na ruku Rusiji“, rekao je on.

Za to vreme Vašington i Moskva se spokojno dogovaraju.

Džared Kušner je rekao otvoreno da se sporazum ne može postići bez Evropljana za pregovaračkim stolom.

Ali, upravo Rusija i SAD određuju kada i pod kojim uslovima će se to desiti.

Nemački kancelar Fridrih Merc pozvao je Vašington da se uzdrži od iznenađenja i da igra u evropskom timu.

Sledeće nedelje će se, međutim, u Kini Tramp sastati s kineskim i ruskim liderom.

Evropa tu nije pozvana, zaključuje se u članku.

(sputnikportal.rs)

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