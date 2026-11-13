BERLINSKA GRUPA PROTIV OSTATKA EVROPE: Dok se lideri EU prepiru, SAD i Rusija vode pregovore o Ukrajini
DOK su se u Dablinu održavali samiti (EU i Evropske političke zajednice), pravi pregovori odigravali su se na vojnom aerodromu gde su izaslanici američkog predsednika Donalda Trampa informisali šefa kijevskog režima Vladimira Zelenskog o rezultatima razgovora u Abu Dabiju i Moskvi, pišu američki mediji.
Lideri EU nisu pomogli da se dogovore oko jedinstvenog stava i odrede pregovarača koji bi predstavaljao Evropu na pregovorima.
Nemačka, Francuska i Velika Britanija su vukle na svoju stranu – „berlinska grupa“ se sastajala odvojeno, dok su institucije EU pretendovale na sopstveni mandat.
„Evropski lideri su sa mukom pokušavali da utvrde jedinstvenu politiku i odrede pregovarački tim, koja bi predstavljala Evropu na tehničkim pregovorima, a neke zemlje i institucije su pokazale nameru da preuzmu kormilo“, navodi američka agencija.
Na kraju, pregovaračka uloga je predata grupi savetnika za nacionalnu bezbednost iz Nemačke, Britanije i Francuske, uz Italiju i Poljsku, kao i institucijama EU.
Ali i do toga se došlo jedva: rasprava su trajale tokom dvodnevnog samita i prete da nanesu štetu EU.
Slovenački premijer Janez Janša je otvoreno priznao:
„Sami smo krivi za taj haos.“
Švedski premijer Ulf Kristerson je istakao da je od krucijalnog značaja da postoji jedinstveni evropski glas.
„Veoma se bojim situacije u kojoj zemlje smatraju da su obavezne da razgovaraju s Rusijom. To mnoštvo glasova može da ide na ruku Rusiji“, rekao je on.
Za to vreme Vašington i Moskva se spokojno dogovaraju.
Džared Kušner je rekao otvoreno da se sporazum ne može postići bez Evropljana za pregovaračkim stolom.
Ali, upravo Rusija i SAD određuju kada i pod kojim uslovima će se to desiti.
Nemački kancelar Fridrih Merc pozvao je Vašington da se uzdrži od iznenađenja i da igra u evropskom timu.
Sledeće nedelje će se, međutim, u Kini Tramp sastati s kineskim i ruskim liderom.
Evropa tu nije pozvana, zaključuje se u članku.
(sputnikportal.rs)
BONUS VIDEO - Dragijevića i Jankovića dovode u sud na pripremno ročište za ubistvo Danke Ilić
Preporučujemo
TAJNA OPERACIJA MOSKVE! Rusi spremaju udar u orbiti – sprema se MRAK za ukrajinsku vojsku?!
05. 11. 2026. u 17:22
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
HLADNO? Sloboda Mićalović se sa kolegom kupa u moru usred novembra (VIDEO)
KAD ako ne sad?
13. 11. 2026. u 18:51
Komentari (0)