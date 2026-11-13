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"NEĆE ME ZASTRAŠITI PRETNJE SMRĆU" Besent: Iran se ponaša kao opasna životinja saterana u ćošak

Б. Р.

13. 11. 2026. u 15:26

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AMERIČKI ministar finansija Skot Besent izjavio je danas da neće da ga zastraše pretnje smrću koje dolaze iz Irana, nakon što se nedavno preselio iz svoje rezidencije u Vašingtonu u američku vojnu bazu.

НЕЋЕ МЕ ЗАСТРАШИТИ ПРЕТЊЕ СМРЋУ Бесент: Иран се понаша као опасна животиња сатерана у ћошак

Foto: AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

- Zašto bih se plašio kada hrabri pripadnici naše vojske u Persijskom zalivu, kao i (američki) predsednik Donald Tramp, stalno dobijaju pretnje smrću - rekao je Besent u intervjuu za televiziju CNBC, prenosi Rojters.

Besent je, međutim, ocenio da se Iran ponaša "kao opasna životinja saterana u ćošak", dodajući da postupa u skladu sa instrukcijama Tajne službe i da se zbog bezbednosnih razloga preselio iz svog doma u vojnu bazu.

Američki ministar finansija naveo je da je jedan od razloga za preseljenje bila i fotografija njegove kuće u vašingtonskom naselju Džordžtaun, snimljena iz vazduha, koju je "Volstrit džurnal" objavio u januaru 2025. godine.

- To je krajnje neodgovorno i opasno i takve stvari moraju da prestanu - rekao je Besent.

Iran je negirao da planira napade na zvaničnike i građane na teritoriji Sjedinjenih Američkih Država.

Visoki zvaničnik američke obaveštajne službe upozorio je u memorandumu, u koji je Rojters imao uvid krajem prošlog meseca, da su iranski planovi za napade na američko osoblje i građane SAD dostigli poodmaklu fazu.

Besent od avgusta predvodi američku kampanju sankcija i ekonomskog pritiska na Iran, nazvanu "Operacija ekonomski izopštenik", čiji je cilj da se Teheran primora da obustavi napade na pomorski saobraćaj i ponovo otvori Ormuski moreuz.

Ovaj strateški važan plovni put uglavnom je zatvoren od 28. februara, kada su SAD i Izrael napali Iran.

Kampanja ekonomskog pritiska, koja se sprovodi uporedo sa američkom pomorskom blokadom iranskih luka, obuhvata i uvođenje sankcija filijalama banaka na Bliskom istoku i drugim finansijskim institucijama koje omogućavaju transakcije sa Iranom.

(Tanjug)

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