"NEĆE ME ZASTRAŠITI PRETNJE SMRĆU" Besent: Iran se ponaša kao opasna životinja saterana u ćošak
AMERIČKI ministar finansija Skot Besent izjavio je danas da neće da ga zastraše pretnje smrću koje dolaze iz Irana, nakon što se nedavno preselio iz svoje rezidencije u Vašingtonu u američku vojnu bazu.
- Zašto bih se plašio kada hrabri pripadnici naše vojske u Persijskom zalivu, kao i (američki) predsednik Donald Tramp, stalno dobijaju pretnje smrću - rekao je Besent u intervjuu za televiziju CNBC, prenosi Rojters.
Besent je, međutim, ocenio da se Iran ponaša "kao opasna životinja saterana u ćošak", dodajući da postupa u skladu sa instrukcijama Tajne službe i da se zbog bezbednosnih razloga preselio iz svog doma u vojnu bazu.
Američki ministar finansija naveo je da je jedan od razloga za preseljenje bila i fotografija njegove kuće u vašingtonskom naselju Džordžtaun, snimljena iz vazduha, koju je "Volstrit džurnal" objavio u januaru 2025. godine.
- To je krajnje neodgovorno i opasno i takve stvari moraju da prestanu - rekao je Besent.
Iran je negirao da planira napade na zvaničnike i građane na teritoriji Sjedinjenih Američkih Država.
Visoki zvaničnik američke obaveštajne službe upozorio je u memorandumu, u koji je Rojters imao uvid krajem prošlog meseca, da su iranski planovi za napade na američko osoblje i građane SAD dostigli poodmaklu fazu.
Besent od avgusta predvodi američku kampanju sankcija i ekonomskog pritiska na Iran, nazvanu "Operacija ekonomski izopštenik", čiji je cilj da se Teheran primora da obustavi napade na pomorski saobraćaj i ponovo otvori Ormuski moreuz.
Ovaj strateški važan plovni put uglavnom je zatvoren od 28. februara, kada su SAD i Izrael napali Iran.
Kampanja ekonomskog pritiska, koja se sprovodi uporedo sa američkom pomorskom blokadom iranskih luka, obuhvata i uvođenje sankcija filijalama banaka na Bliskom istoku i drugim finansijskim institucijama koje omogućavaju transakcije sa Iranom.
(Tanjug)
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