"MIROTVORCI PREDSEDNIKA TRAMPA": Dmitrijev o Kušneru i Vitkofu

SPECIJALNI izaslanik američkog predsednika Stiv Vitkof i zet Donalda Trampa Džared Kušner aktivno rade na sprovođenju politike američkog predsednika u oblasti mira i bezbednosti, ocenio je specijalni predstavnik predsednika Rusije za investiciono-ekonomsku saradnju sa inostranstvom i direktor Ruskog fonda za direktne investicije Kiril Dmitrijev.

Foto: Tanjug/AP Photo/Francisco Seco

- Mirotvorci predsednika Trampa, Stiv Vitkof i Džared Kušner, vraćaju Amerikance kući i sprovode Trampovu mirovnu i globalnu agendu osiguravanja bezbednosti - napisao je Dmitrijev na društvenoj mreži Iks.

Vitkof je 21. oktobra u Sankt Peterburgu razgovarao sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom. Sa ruske strane sastanku su prisustvovali i pomoćnik predsednika Jurij Ušakov i Kiril Dmitrijev.

Kako je ranije saopštio Ušakov, situacija u Ukrajini bila je centralna tema tih razgovora.

(Sputnjik)

BONUS VIDEO: SNIMCI IZ DRONA: Izraelska vojska objavila video udara na iranske sisteme PVO

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način. Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom. Doncafé. Baš za tebe.