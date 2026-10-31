"MIROTVORCI PREDSEDNIKA TRAMPA": Dmitrijev o Kušneru i Vitkofu
SPECIJALNI izaslanik američkog predsednika Stiv Vitkof i zet Donalda Trampa Džared Kušner aktivno rade na sprovođenju politike američkog predsednika u oblasti mira i bezbednosti, ocenio je specijalni predstavnik predsednika Rusije za investiciono-ekonomsku saradnju sa inostranstvom i direktor Ruskog fonda za direktne investicije Kiril Dmitrijev.
- Mirotvorci predsednika Trampa, Stiv Vitkof i Džared Kušner, vraćaju Amerikance kući i sprovode Trampovu mirovnu i globalnu agendu osiguravanja bezbednosti - napisao je Dmitrijev na društvenoj mreži Iks.
Vitkof je 21. oktobra u Sankt Peterburgu razgovarao sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom. Sa ruske strane sastanku su prisustvovali i pomoćnik predsednika Jurij Ušakov i Kiril Dmitrijev.
Kako je ranije saopštio Ušakov, situacija u Ukrajini bila je centralna tema tih razgovora.
(Sputnjik)
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