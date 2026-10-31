Svet

"MIROTVORCI PREDSEDNIKA TRAMPA": Dmitrijev o Kušneru i Vitkofu

В.Н.

31. 10. 2026. u 13:54

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SPECIJALNI izaslanik američkog predsednika Stiv Vitkof i zet Donalda Trampa Džared Kušner aktivno rade na sprovođenju politike američkog predsednika u oblasti mira i bezbednosti, ocenio je specijalni predstavnik predsednika Rusije za investiciono-ekonomsku saradnju sa inostranstvom i direktor Ruskog fonda za direktne investicije Kiril Dmitrijev.

МИРОТВОРЦИ ПРЕДСЕДНИКА ТРАМПА: Дмитријев о Кушнеру и Виткофу

Foto: Tanjug/AP Photo/Francisco Seco

- Mirotvorci predsednika Trampa, Stiv Vitkof i Džared Kušner, vraćaju Amerikance kući i sprovode Trampovu mirovnu i globalnu agendu osiguravanja bezbednosti - napisao je Dmitrijev na društvenoj mreži Iks.

Vitkof je 21. oktobra u Sankt Peterburgu razgovarao sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom. Sa ruske strane sastanku su prisustvovali i pomoćnik predsednika Jurij Ušakov i Kiril Dmitrijev.

Kako je ranije saopštio Ušakov, situacija u Ukrajini bila je centralna tema tih razgovora.

(Sputnjik)

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