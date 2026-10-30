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"KAD UĐEŠ U HELIKOPTER PUN KRVI, JAUKA, POZIVA ZA POMOĆ..." Potresna ispovest ekipe Hitne pomoći koja je spasavala povređene u Brčkom

В.Н.

30. 10. 2026. u 09:54

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MIRZA Kusturica, deo ekipe Hitne pomoći iz Brčkog koja je bila prva na mestu helikopterske nesreće u mestu Gorice, progovorio je o svemu s čime su se susretali.

КАД УЂЕШ У ХЕЛИКОПТЕР ПУН КРВИ, ЈАУКА, ПОЗИВА ЗА ПОМОЋ... Потресна исповест екипе Хитне помоћи која је спасавала повређене у Брчком

Foto: Tanjug/AP Photo/Predrag Simic

- Kad dobiješ poziv kao juče, ne razmišljaš s kakvim vozilom ideš, kakvu opremu imaš i ko ide s tobom. Kad dođeš na nesreću kao juče, ne razmišljaš emocionalno, humano ni ljudski. Razmišljaš profesionalno, bez emocija i s maksimalnom profesionalnošću. Kad uđeš u helikopter koji je pao na zemlju, pun krvi, delova tela, jauka, doziva za pomoć bolnih i na smrt preplašenih vojnika, ljudi, očeva, sinova, roditelja, devojke mojih godina, pilota koji je svestan šta se dogodilo, ali ne žali se na svoju bol, nego brinući za kolege jeca i pita koliko ih je i kako su – radiš, goriš, nemajući vremena za bilo kakvo drugo razmišljanje osim kako maksimalno pomoći i dati se za te živote – rekao je Kusturica za Avaz.

Kaže da se tada ide na poziv s neispravnim vozilom, nikakvom opremom i nikakvom koordinacijom s ostalim službama, koje su, kao i oni, dale sve od sebe, improvizirale i pomagale kako su mogle i znale.

– Zapitaš se, nažalost, koliko ovom sistemu vrede znanje i zalaganje tvojih kolega i tebe, u gradu s pola milijarde budžeta, stranački podobnom, društveno pogubnom sistemu. Jer kad dođe poziv kao juče, nema stranke, vladara, šefa. Imaš ti i ekipu oko sebe. Na moju sreću, ekipa je bila na 200%. Stručni, profesionalni i ljudi. A poziva kao juče je bilo i ranije, pod drugim okolnostima. Pitanja za građane našeg grada: Ko vas leči? Kome idete prvo u ruke? Za koga glasate? Da se grad s pola milijarde budžeta ne stidi poslati jedno neispravno vozilo na nesreću kao juče- upitao je.

Upitao je da šta bi bilo da su radili stranačko podobni, a ne stručno sposobni.

– Ne trebaju nam medalje, zahvalnice, fotografije ni tapšanje po ramenu. Trebaju nam ispravna vozila, oprema, organizacija, stručni ljudi i sistem koji neće čekati novu tragediju da bi shvatio koliko vredi ljudski život. Jer mi ne možemo svaki put nadoknađivati nečiju nesposobnost vlastitim znanjem, snagom, improvizacijom i rizikom. Mi možemo dati svoj maksimum. Ali ne možemo večno prikrivati minimum koji nam sistem obezbeđuje – poručio je Kusturica.

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