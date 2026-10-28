NEMILOSRDNI NAPADI RUSKE VOJSKE: Pogođeni glavni energetski objekti u Ukrajini, sirenama nema kraja
TERETNI brod koji je isporučivao teret namenjen ukrajinskim snagama u luku "Čornomorsk" pogođen je tokom tranzita, saopštilo je Ministarstvo odbrane Ruske Federacije
Ruske snage nastavile su da napadaju dronovima logističke centre, objekte energetske infrastrukture i brodove koji učestvuju u isporuci vojne opreme Ukrajini, saopštilo je Ministarstvo odbrane Ruske Federacije.
U napadu je oštećen logistički centar u Harkovu, gde se skladišti vojni i teret dvostruke namene namenjen Oružanim snagama Ukrajine.
Takođe su pogođene trafostanice u Lucku i Kovelju u Volinjskoj oblasti, koje podržavaju preduzeća vojne industrije koja proizvode bespilotne letelice i njihove komponente, kao i logistički centri koji se koriste za skladištenje vojne opreme.
Pored toga, pogođen je teretni brod koji je isporučivao teret namenjen ukrajinskim snagama u luku "Čornomorsk" pogođen je tokom tranzita.
(RT Balkan)
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