TERETNI brod koji je isporučivao teret namenjen ukrajinskim snagama u luku "Čornomorsk" pogođen je tokom tranzita, saopštilo je Ministarstvo odbrane Ruske Federacije

foto: Stanislav Krasilnikov / Sputnik / Profimedia

Ruske snage nastavile su da napadaju dronovima logističke centre, objekte energetske infrastrukture i brodove koji učestvuju u isporuci vojne opreme Ukrajini, saopštilo je Ministarstvo odbrane Ruske Federacije.

U napadu je oštećen logistički centar u Harkovu, gde se skladišti vojni i teret dvostruke namene namenjen Oružanim snagama Ukrajine.

Takođe su pogođene trafostanice u Lucku i Kovelju u Volinjskoj oblasti, koje podržavaju preduzeća vojne industrije koja proizvode bespilotne letelice i njihove komponente, kao i logistički centri koji se koriste za skladištenje vojne opreme.

Pored toga, pogođen je teretni brod koji je isporučivao teret namenjen ukrajinskim snagama u luku "Čornomorsk" pogođen je tokom tranzita.

(RT Balkan)

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