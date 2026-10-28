LET ZA MAJAMI, KARTA U JEDNOM PRAVCU: Poraženi Bolsonaro sa porodicom pobegao u SAD, Tramp mu odobrio ulazne vize
BRAZILSKI senator Flavio Bolsonaro i njegova porodica stigli su danas u Majami, nakon što je odbio da postupi po nalogu Vrhovnog suda Brazila i preda pasoše, a američke vlasti najavile su da će im izdati ulazne vize.
Bolsonaro, koji je u nedelju izgubio predsedničke izbore od aktuelnog predsednika Luiza Inasija Lule da Silve, napustio je Brazil pod velom tajnosti nakon sudskog naloga izdatog u okviru istrage o pranju novca, u kojoj negira bilo kakvu krivicu, prenosi Rojters. Bolsonaro je sa suprugom i dve ćerke najpre otputovao u Argentinu, odakle su privatnim avionom stigli u ekvadorski grad Gvajakil, a potom otputovali u Majami.
Američki predsednik Donald Tramp rekao je danas da će odobriti Bolsonaru dolazak u Sjedinjene Američke Države, nakon što je Stejt department saopštio da će njegovoj porodici izdati ulazne vize.
Tramp je ranije tvrdio da je Flaviov otac, bivši brazilski predsednik Žair Bolsonaro, bio žrtva političkog progona u Brazilu. Bolsonaro, koji gubi imunitet od krivičnog gonjenja po isteku senatorskog mandata u februaru, u ponedeljak je rekao da nema nameru da napusti zemlju.
- Nikada nisam razmišljao o odlasku iz zemlje. Predaću pasoše i braniću se od ove farse, koja je očigledan pokušaj da me zastraše - rekao je on.
Žair Bolsonaro je, takođe, napustio Brazil 2022. godine, nakon što je odbio da prizna izborni poraz od Luiza Inasija Lule da Silve. Kasnije se vratio u zemlju, gde je osuđen na 27 godina zatvora zbog planiranja državnog udara nakon što su njegove pristalice upale u državne institucije u Braziliji.
(Tanjug)
Preporučujemo
IZBORNI ZEMLjOTRES U BRAZILU! Lula osvojio četvrti mandat, Bolsonaro odbija da prizna poraz
26. 10. 2026. u 07:41
DRUGI KRUG PREDSEDNIČKIH IZBORA U BRAZILU: Tesna trka između Lule i Bolsonara
25. 10. 2026. u 15:42
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
UMRO TVORAC VELIKIH HITOVA: Odlazak Bajinog kuma i muža poznate pevačice
ŽIVOTNA saputnica bila mu je velika podrška.
24. 10. 2026. u 18:07
Komentari (0)