UKLONJEN SRAMOTNI GRAFIT SA SRPSKE TROBOJKE: Uhapšen osumnjičeni za skrnavljenje zastave

Natpis "genocidaši" danas je uklonjen sa murala srpske trobojke na stambenoj zgradi u Istočnom Novom Sarajevu.

Foto: X / SrkiPuhalo

Uvredljivi natpis je osvanuo juče i odmah je prijavljen Policijskoj stanici Istočno Novo Sarajevo, a danas je uhapšen Sarajlija N. K. zbog sumnje da je odgovoran za skrnavljenje zastave Republike Srpske i ispisivanja poruke mržnje.

Vau. Bravo MUP! Uhapšen Sarajlija zbog oštećenja murala srpske trobojnice u Istočnom Sarajevu https://t.co/hL3RiMCeGP — Boško (@boskoboskicbole) October 21, 2026

Tužilaštvo BiH saopštilo je da proverava ispisivanje grafita na zastavi Republike Srpske u Istočnom Novom Sarajevu.

Iz Tužilaštva su naveli da će, nakon provere navoda javnost biti naknadno obaveštena.

(Sputnjik)

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