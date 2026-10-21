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UKLONJEN SRAMOTNI GRAFIT SA SRPSKE TROBOJKE: Uhapšen osumnjičeni za skrnavljenje zastave

Ivana Manić

21. 10. 2026. u 18:13

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Natpis "genocidaši" danas je uklonjen sa murala srpske trobojke na stambenoj zgradi u Istočnom Novom Sarajevu.

УКЛОЊЕН СРАМОТНИ ГРАФИТ СА СРПСКЕ ТРОБОЈКЕ: Ухапшен осумњичени за скрнављење заставе

Foto: X / SrkiPuhalo

Uvredljivi natpis je osvanuo juče i odmah je prijavljen Policijskoj stanici Istočno Novo Sarajevo, a danas je uhapšen Sarajlija N. K. zbog sumnje da je odgovoran za skrnavljenje zastave Republike Srpske i ispisivanja poruke mržnje.

Tužilaštvo BiH saopštilo je da proverava ispisivanje grafita na zastavi Republike Srpske u Istočnom Novom Sarajevu.

Iz Tužilaštva su naveli da će, nakon provere navoda javnost biti naknadno obaveštena.

(Sputnjik)

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