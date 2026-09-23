Svet

VAŠINGTON TVRDI: NATO nije dovoljno spreman za nove izazove

В.Н.

23. 09. 2026. u 08:41

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SJEDINjENE Američke Države imaju širi spektar prioriteta od svojih saveznika u NATO-u, jer je Vašington zaključio da je Alijansa manje spremna za nove izazove nego što bi trebalo, rekao je stalni predstavnik SAD pri NATO-u Metju Vitaker.

ВАШИНГТОН ТВРДИ: НАТО није довољно спреман за нове изазове

Foto: Freepik.com/www.slon.pics

- Mi jednostavno imamo širi pogled. U krajnjoj liniji, mislim da je to pitanje ambicije - rekao je na forumu u Ajovi, odgovarajući na pitanje o tome da li se prioriteti Sjedinjenih Država poklapaju sa ciljevima NATO-a.

Stalni predstavnik je to objasnio trenutnim porastom hibridnog ratovanja, u kojem uspeh zavisi od napredne infrastrukture i novih tehnologija, uključujući veštačku inteligenciju.

- Mislim da smo prepoznali fundamentalnu potrebu za sposobnijim saveznicima. Znate, nismo bili spremni koliko je trebalo da budemo - primetio je Vitaker.

On je objasnio da su se Sjedinjene Države dugo zavaravale, verujući da mogu da vode globalni rat na dva fronta.

Prema njegovim rečima, sadašnja američka administracija ima realističniji pogled na spoljnu politiku i demonstraciju moći.

(Sputnjik)

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