ŽESTOKE BORBE U HARKOVSKOJ OBLASTI: Rusi sprečili pokušaj proboja dve ukrajinske grupe iz obruča
RUSKE snage osujetile su pokušaj dve grupe pripadnika Oružanih snaga Ukrajine da se probiju iz obruča na severu Harkovske oblasti, izjavili su za RIA Novosti izvori u bezbednosnim strukturama.
- Protivnik je pokušao da se u dve borbene grupe 22. odvojene mehanizovane brigade pešice izvuče iz obruča u rejonu Černog. Njihovo kretanje je obaveštajnim putem blagovremeno otkriveno - istakao je sagovornik agencije.
Početkom septembra pripadnici jedinice grupe trupa "Sever" stavili su u obruč oko 1.700 ukrajinskih vojnika u Harkovskoj oblasti.
Prema podacima Ministarstva odbrane Rusije, tokom protekla 24 časa tamo su likvidirali do 40 pripadnika ukrajinskih snaga i jedno oklopno borbeno vozilo.
Kako je izjavio predsednik Rusije Vladimir Putin, površina obruča iznosi 460 kvadratnih kilometara i obuhvata 27 naseljenih mesta. Njegova likvidacija omogućiće pomeranje linije borbenog dodira najmanje 20 kilometara od pograničnih područja Belgorodske oblasti.
(RT Balkan)
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