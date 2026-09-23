RUSKE snage osujetile su pokušaj dve grupe pripadnika Oružanih snaga Ukrajine da se probiju iz obruča na severu Harkovske oblasti, izjavili su za RIA Novosti izvori u bezbednosnim strukturama.

Tanjug/Russian Defense Ministry Press Service via AP

- Protivnik je pokušao da se u dve borbene grupe 22. odvojene mehanizovane brigade pešice izvuče iz obruča u rejonu Černog. Njihovo kretanje je obaveštajnim putem blagovremeno otkriveno - istakao je sagovornik agencije.

Početkom septembra pripadnici jedinice grupe trupa "Sever" stavili su u obruč oko 1.700 ukrajinskih vojnika u Harkovskoj oblasti.

Prema podacima Ministarstva odbrane Rusije, tokom protekla 24 časa tamo su likvidirali do 40 pripadnika ukrajinskih snaga i jedno oklopno borbeno vozilo.

Kako je izjavio predsednik Rusije Vladimir Putin, površina obruča iznosi 460 kvadratnih kilometara i obuhvata 27 naseljenih mesta. Njegova likvidacija omogućiće pomeranje linije borbenog dodira najmanje 20 kilometara od pograničnih područja Belgorodske oblasti.

(RT Balkan)

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