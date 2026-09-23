CIK BiH VEĆ SLUTI PROPAST? Ovo je alternativa u slučaju da zakaže tehnologija na izborima

UKOLIKO zakaže nova tehnologija na predstojećim Opštim izborima u BiH, 4. oktobra, i kvar bude trajao duže od dva sata, prelazi se na stari način glasanja.

Izbori u BiH foto CIK BiH

- Ukoliko se pokvari uređaj za identifikaciju ili skener, to će se zameniti. Ukoliko kvar bude trajao duže od dva sata i ukoliko se ne može zamijeniti skener, prelazimo na ručno glasanje kako je i bilo - rekao je nedavno Vlado Rogić, član Centralne izborne komisije BiH.

U slučaju kvara, uređaje mijenjaju predsednik biračkog odbora ili njegov zamenik i tehničar, odnosno operater, a procedura zamene podrazumeva isključivanje starog uređaja, prebacivanje USB stika iz starog u novi uređaj i uključivanje tog novog uređaja u struju.

Nakon toga novi uređaj traži PIN za vanredne situacije, a u slučaju odbijanja tog PIN-a, biće neophodno kontaktirati kol centar.

Posle pravilno unesenog PIN koda, uređaju će biti potrebno minut-dva da se ponovo pokrene, a prema uputstvu koje su dobili operateri, podaci sa USB stika sa starog uređaja odmah će biti prebačeni na novi uređaj.

Sve ovo potrebno je uraditi u roku od dva sata, a u slučaju da to ne bude moguće, birači će biti pozvani da glasaju kao i ranije i da se glasački listići ubacuju u glasačku kutiju.

- Još ne znamo gde će biti ti novi uređaji. Navodno će biti rezerve u opštinskim i gradskim izbornim komisijama. Mi još nikakve obuke nismo imali, dobili smo samo neke materijale u PDF formatu da proučimo, tako da do detalja ne znamo proceduru. Pretpostavljam da će predsednik biračkog odbora biti zadužen da obezbedi taj novi uređaj iz opštinske ili gradske izborne komisije. Koliko to sve može trajati, ne znam i kako će biti na dan izbora u slučaju kvara još je nepoznanica - ispričao je za banjalučke "Nezavisne novine" jedan od operatera koji je angažovan od "Smartmatica".

Osim brojnih nepoznanica u vezi sa zamenom tehnologije, mnogo veći problem je to što u Bosnu i Hercegovinu još uvek nisu stigli svi uređaji.

Misija za posmatranje izbora Kancelarije OEBS-a za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR) u svom izveštaju od 18. septembra navela je da se ozbiljno kasni u isporuci i uvođenju izborne tehnologije.

U izveštaju je navedeno da zaključno sa 16. septembrom znatan deo od ukupno 6.000 naručenih skenera glasačkih listića i uređaja za biometrijsku identifikaciju birača kasni. Sa tim datumom CIK je primio 3.500 uređaja za identifikaciju birača i 2.680 skenera.

U Centralnoj izbornoj komisiji BiH juče nije bilo moguće saznati da li je u međuvremenu stiglo još uređaja,pišu Nezavisne.

Obaveza za nabavku uređaja je na kompaniji "Smartmatic", koja je na tenderu, a koji su, kako navode o ODIHR-u, pratile kontroverze, dobila posao nabavke uređaja.

U principu, ODIHR je zaključio da kombinacija tehničkih kašnjenja, neraščišćenog pravnog okvira i slab nadzor nad finansiranjem izborne kampanje od političkih partija predstavlja ozbiljan izazov za integritet predstojećih izbora koji se održavaju 4. oktobra.

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