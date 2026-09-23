ABAS SA VITKOFOM: Iran izneo uslove za ponovno otvaranje Ormuskog moreuza
IRANSKI ministar spoljnih poslova Abas Arakči naveo je kao uslove za ponovno otvaranje Ormuskog moreuza ukidanje američke pomorske blokade, odmrzavanje iranskih sredstava i okončanje rata na svim "frontovima otpora", objavio je iranski državni emiter IRIB.
Arakči je rekao da je o tim uslovima razgovarao sa specijalnim izaslanikom SAD Stivom Vitkofom na marginama Generalne skupštine UN.
Američki predsednik Donald Tramp juče je rekao da su članovi njegove administracije imali "veoma dobar sastanak" sa iranskom delegacijom na zasedanju Generalne skupštine UN.
(Tanjug)
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