Svet

ABAS SA VITKOFOM: Iran izneo uslove za ponovno otvaranje Ormuskog moreuza

В. Н.

23. 09. 2026. u 09:26

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

IRANSKI ministar spoljnih poslova Abas Arakči naveo je kao uslove za ponovno otvaranje Ormuskog moreuza ukidanje američke pomorske blokade, odmrzavanje iranskih sredstava i okončanje rata na svim "frontovima otpora", objavio je iranski državni emiter IRIB.

АБАС СА ВИТКОФОМ: Иран изнео услове за поновно отварање Ормуског мореуза

foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Arakči je rekao da je o tim uslovima razgovarao sa specijalnim izaslanikom SAD Stivom Vitkofom na marginama Generalne skupštine UN.

Američki predsednik Donald Tramp juče je rekao da su članovi njegove administracije imali "veoma dobar sastanak" sa iranskom delegacijom na zasedanju Generalne skupštine UN.

(Tanjug)

Restoran Miya Galerija

Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30

ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Igraj 7 dana besplatno Bet Boost
Bet Builder Gledaj i kladi se
Early payout +1 Zamena +
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
DOĐI I PROBAJ! 7 dana za besplatnu igru

DOĐI I PROBAJ! 7 dana za besplatnu igru