Neverovatan potez Grka pred meč sa Srbijom u Ligi nacija
Fudbalska reprezentacija Srbije u četvrtak, 24. septembra sa početkom u 20.45 časova, otvara novo izdanje UEFA Lige nacija na stadionu "Rajko Mitić" protiv selekcije Grčke.
Duel dve zemlje donosi veliki takmičarski ulog i specifičnu uvertiru gostiju iz Atine.
Svesni teškog zadatka na Marakani, grčki fudbaleri su obavili tradicionalnu duhovnu pripremu. U hotelu gde je tim smešten, arhimandrit Pantelejmon Anastasiadis obavio je čin blagosiljanja i uručio selekciji ikonu Bogorodice Nikopoje uz želje za sreću, zaštitu i sportske uspehe.
Obe reprezentacije suočavaju se sa kadrovskim problemima. Selektor Srbije Veljko Paunović ne može da računa na povređenog levog beka Aleksu Terzića, umesto kojeg je pozvan mladi Bukinac.
Sa druge strane, grčki selektor Ivan Jovanović takođe ima brige jer su ključne uzdanice tima pod znakom pitanja.
Nakon beogradskog okršaja, Grčku 27. septembra očekuje novi duel sa Srbijom, a potom i susreti sa Nemačkom i Holandijom.
Meč na stadionu "Rajko Mitić" uz deljenje pravde evropskih arbitara daće važne smernice oba tima u Ligi nacija.
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