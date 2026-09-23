TRAMP DOTAKAO DNO: Podrška mu pala na samo 32 odsto, niža čak i od Bajdenovog najlošijeg rejtinga

REJTING podrške američkom predsedniku Donaldu Trampu pao je na 32 posto – što je najniži nivo u njegovoj političkoj karijeri – jer su njegove stranačke kolege republikanci postali nezadovoljni načinom na koji se nosi sa troškovima života usred nepopularnog rata sa Iranom, pokazalo je novo istraživanje agencija Rojters i Ipsos.

Foto: Tanjug (AP Photo/Yuki Iwamura)

Rezultati, tumači Rojters, pokazuju da se glasači sve manje odlučuju da podrže Trampove republikance na izborima na sredini mandata, zakazanim za 3. novembar, koji će odrediti ko će kontrolisati Kongres u naredne dve godine.

Ukupna podrška Trampu opala je u odnosu na 35 posto zabeleženih u prošlonedeljnom istraživanju Rojtersa i Ipsosa, pri čemu je podrška među samim republikancima pala sa 82 odsto na 73 procenta u odnosu na prethodnu nedelju.

Tramp se vratio u Belu kuću u januaru 2025. godine uz obećanja da će obuzdati inflaciju i okončati ratove u inostranstvu. U istraživanju Rojtersa i Ipsosa sprovedenom neposredno nakon polaganja zakletve, uživao je podršku od 47 odsto građana.

Svega 17 posto ispitanika u novoj anketi odobrava način na koji se nosi sa troškovima života – što je pitanje koje Amerikanci navode kao ključno za odluku o tome za koga će glasati u novembru.

Nezadovoljstvo republikanaca po pitanju inflacije raste otkako je Tramp u februaru pokrenuo rat protiv Irana, što je dovelo do naglog skoka cena benzina i dizela. Sada, prvi put, broj republikanaca koji ne odobravaju Trampov pristup rešavanju problema troškova života nadmašuje broj onih koji ga podržavaju – 51 prema 44 posto.

Trampov rejting podrške je sada niži čak i od Bajdenovog čiji je mandat takođe obeležila visoka inflacija i koji je na kraju odustao od kandidature za reizbor nakon lošeg nastupa u debati koji je pojačao zabrinutost zbog njegovih godina. Najniži rejting koji je Džozef Bajden imao iznosio je 35 posto, a zabeležen je krajem oktobra 2024. godine.

Foto: Tanjug/AP Photo/Jeff Roberson

Takođe, samo 34 odsto ispitanika u najnovijoj anketi podržava napade na Iran. Sukob je svetu uskratio značajan deo nafte i gasa proizvedenih na Bliskom istoku i preti da podstakne višu inflaciju u SAD i drugde, dok preduzeća prebacuju povećane troškove goriva na potrošače.

Tramp je prvobitno izjavio da će sukob trajati nekoliko nedelja i da Iran treba bombardovati kako bi se sprečilo da razvije nuklearno oružje. Ranije ovog meseca, republikanski lider je obećao da će se rat završiti "odmah nakon" izbora.

Međutim, Iran nije pokazao znake odustajanja, a Teheran i njegovi saveznici su poslednjih nedelja pretili daljim poremećajima na tržištima nafte.

Oko 82 posto ispitanika – uključujući devet od deset demokrata i tri četvrtine republikanaca – izjavilo je da će se sukob verovatno nastaviti tokom "dužeg vremenskog perioda".

Istraživanje agencija Rojters i Ipsos pokazalo je da su se registrovani glasači opredelili za demokrate pre nego za republikance – 43 naspram 35 odsto – kada su upitani kako bi glasali na izborima na sredini mandata.

Ta razlika od 8 procentnih poena predstavljala je najveću prednost za demokrate u istraživanjima Rojtersa i Ipsosa ove godine. Za republikance, gubitak kontrole nad bilo kojim od dva doma Kongresa mogao bi da zakomplikuje Trampovu agendu tokom poslednje dve godine njegovog mandata.

(RT Balkan)

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