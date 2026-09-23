Svet

RUSI SNAŽNO UDARILI NA VIŠE META: Pogođeni objekti za proizvodnju dronova i logistički centri u Kijevskoj i Odeskoj oblasti

В.Н.

23. 09. 2026. u 11:33

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RUSKE snage su izvele grupne udare na objekte odbrambene industrije, logističke centre i plovila koja prevoze vojni teret u Ukrajini, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

РУСИ СНАЖНО УДАРИЛИ НА ВИШЕ МЕТА: Погођени објекти за производњу дронова и логистички центри у Кијевској и Одеској области

Vladimir Gerdo / Zuma Press / Profimedia

- Tokom noći, Oružane snage Ruske Federacije izvele su grupne udare bespilotnim letelicama na preduzeća vojno-industrijskog i gorivno-energetskog kompleksa Ukrajine, logističke centre, kao i na morska plovila angažovana za potrebe Oružanih snaga Ukrajine - ističe se u saopštenju.

Naime, u Kijevu i Kijevskoj oblasti je pogođeno skladište materijala za proizvodnju bespilotnih letelica, kao i industrijsko preduzeće "Tukans" u mestu Višnjevo, koje je proizvodilo komponente za bespilotne letelice.

U Odeskoj oblasti je izveden napad na tri logistička centra u Odesi, u kojima su se skladištili i raspoređivali tereti vojne i dvostruke namene za potrebe Oružanih snaga Ukrajine, kao i skladište komponenti za bespilotne letelice u mestu Mirno u Odeskoj oblasti.

Osim toga, na morskom prilazu pogođen je suvi teretnjak, koji je u odesku luku dopremao teret vojne namene.

(RT Balkan)

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