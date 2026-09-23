KREDIT U TRENUTKU RAZVODA JOŠ NIJE OTPLAĆEN? Evo ko plaća dugove koje su supružnici zajedno napravili

RAZVOD braka rešava pitanje bračnog statusa, ali ne i automatski dugove koje su supružnici napravili tokom zajedničkog života. Posebno komplikovana situacija nastaje kada su tokom braka kupili stan ili kuću uz pomoć stambenog kredita, a kredit u trenutku razvoda još nije otplaćen.

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Tada nije dovoljno samo dogovoriti se kome pripada nekretnina. Potrebno je rešiti i pitanje preostalih rata, kao i odnosa prema banci.

Prema objašnjenju Miloša Mitića, generalnog direktora agencije City Expert, kredit se ne može „razvesti“ zajedno sa brakom. Sporazum bivših supružnika može urediti njihove međusobne odnose, ali ne menja automatski ugovor koji su zaključili sa bankom.

Ako su oboje uzeli kredit, banka i dalje može da traži novac

Ukoliko su oba supružnika potpisala ugovor o kreditu, njihov razvod sam po sebi ne znači da jedan od njih prestaje da bude dužnik.

Supružnici mogu da se dogovore da stan pripadne jednom od njih i da on nastavi da plaća rate. Međutim, da bi drugi supružnik zaista bio oslobođen obaveze prema banci, potrebna je saglasnost banke i izmena ugovora.

Banka pritom procenjuje da li supružnik koji bi preuzeo ceo kredit ima dovoljnu kreditnu sposobnost. Ako njegovi prihodi nisu dovoljni za samostalnu otplatu, banka može odbiti takav zahtev.

To znači da dogovor bivših supružnika nije dovoljan da se jedan od njih jednostavno „skine“ sa kredita.

Nije presudno samo ko je potpisao ugovor

Kod zajedničkih obaveza važna je i svrha zbog koje je kredit uzet.

Porodični zakon propisuje da za obaveze preuzete radi podmirenja potreba zajedničkog života u braku supružnici odgovaraju solidarno zajedničkom i posebnom imovinom.

U praksi to znači da činjenica da je kredit formalno glasio samo na jednog supružnika ne mora sama po sebi da znači da je drugi potpuno van obaveze, ukoliko je novac korišćen za potrebe zajedničkog života. Vrhovni sud je u svojim odlukama upravo razmatrao pitanje solidarne odgovornosti za kredite korišćene za potrebe bračne zajednice.

Šta se dešava sa hipotekom?

Razvod takođe ne briše hipoteku sa stana.

Čak i ako se bivši supružnici dogovore da nekretnina pripadne samo jednom od njih, hipoteka ostaje vezana za samu nepokretnost sve dok postoje uslovi zbog kojih je upisana.

Ukoliko kredit prestane da se otplaćuje, banka može da koristi sredstva obezbeđenja predviđena ugovorom, uključujući naplatu iz vrednosti hipotekovane nekretnine.

Zato promena vlasništva nad stanom nije isto što i brisanje obaveze prema banci.

Tri moguća rešenja nakon razvoda

Kada se supružnici razvode, a kredit za stan još nije otplaćen, postoje tri osnovna načina za rešavanje situacije.

1. Jedan supružnik preuzima stan i kredit

Jedan od bivših supružnika može zadržati nekretninu i nastaviti da otplaćuje kredit. Za potpuno preuzimanje kreditne obaveze potrebna je saglasnost banke, koja proverava kreditnu sposobnost tog supružnika.

2. Prodaja stana

Druga mogućnost je da se nekretnina proda, a da se deo novca iskoristi za otplatu preostalog duga banci. Ako nakon izmirenja kredita ostane novac, bivši supružnici ga dele u skladu sa svojim dogovorom i utvrđenim pravima.

3. Zajednička otplata

Treća mogućnost je da bivši supružnici nastave da zajedno otplaćuju kredit. Oni tada treba precizno da urede ko plaća koji deo rate i šta se dešava sa nekretninom dok kredit ne bude otplaćen.

Ako jedan plaća sve rate, može da traži naknadu

Posebno je važno pitanje šta se dešava ako nakon razvoda samo jedan bivši supružnik nastavi da plaća zajednički kredit.

Vrhovni sud je u jednoj odluci naveo da supružnik koji iz svoje posebne imovine podmiri zajedničku obavezu može imati pravo da od drugog supružnika traži naknadu dela izdataka, srazmerno njegovom udelu u zajedničkoj imovini.

(Biznis.rs)