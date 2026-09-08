SKANDALOZAN PLAN BEČKOG PROVOKATORA: Ginter Fehlinger bi da briše Republiku Srpsku i crta nove granice po NATO kroju

AUSTRIJSKI lobista, samozvani NATO jurišnik i dežurni politički potpaljivač Ginter Fehlinger ponovo je posegao za svojim omiljenim oruđem – mapom Balkana, flomasterom i provokacijama koje za cilj imaju kompletno rušenje ustavnog poretka Bosne i Hercegovine.

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Predsednik marginalne nevladine organizacije koja sebe pompezno, ali potpuno lažno naziva „Austrijski komitet za proširenje NATO-a“, uputio je zvanični predlog međunarodnim institucijama u Briselu u kojem otvoreno traži ukidanje Republike Srpske i Federacije BiH. Ovaj bečki karijerista, prepoznatljiv po svojoj ogoljenoj, gotovo patološkoj antisrpskoj histeriji, zahteva da se dosadašnja dejtonska arhitektura potpuno razori i zameni sa 10 novih „saveznih država“, čime bi se srpski narod u BiH sveo na marginalizovanu i obespravljenu manjinu.

Dejtonska paraliza kao izgovor za brisanje Srpske

Fehlinger svoj opasni lego-koncept pravda navodnom potrebom da se prekine „dejtonska paraliza“, kako bi se BiH po ubrzanom i nasilnom postupku ugurala u evroatlantske strukture. U svom pamfletu, koji je već počeo da besomučno seje po briselskim elektronskim adresama, ovaj lobista ne krije krajnju nameru: potpunu centralizaciju BiH i unitarizam sa sedištem u Sarajevu. Prema njegovoj zamisli, nekakva marionetska „snažna federalna vlada“ preuzela bi kompletnu kontrolu nad spoljnom politikom, odbranom, carinama i pravosuđem, dok bi dejtonski entiteti jednostavno bili izbrisani sa geografske i političke karte.

Njegova revidirana suluda mapa predviđa podelu zemlje na deset veštačkih regiona, skrojenih tako da se razbije svaki kontinuitet srpske teritorije. On predlaže oblasti: Una-Sana (Bihać), Krajina (Banjaluka), Posavina (Brčko, Bijeljina), Drina (Višegrad), Soli(Tuzla), Centralna Bosna (Zenica), Vrhbosna (Sarajevo), Tropolje (Livno), Zapadna (Mostar) i Istočna Hercegovina (Trebinje). Više nego simptomatično je da se ime Republike Srpske – međunarodno priznatog entiteta, verifikovanog u Dejtonu i natopljenog krvlju u odbrambeno-otadžbinskom ratu – u ovom briselskom pismu nigde ne pominje. Namera bečkog kalkulanta je ogoljena do srži: ukinuti pravne i državotvorne mehanizme Srpske, obesmisliti postojanje Banjaluke i prepustiti srpski narod na milost i nemilost sarajevskoj političkoj čaršiji.

Dijagnoza umesto diplomatije - Zreo za posmatranje, a ne za Brisel

Za svakog ozbiljnog političkog analitičara, ali i za bilo kog prosečnog posmatrača, Fehlinger je odavno prešao crvenu liniju koja razdvaja ekstremno lobiranje od otvorenog kliničkog ludila. Svako ko iole prati njegovo delovanje uočava da su predlozi o prekomponovanju Balkana, nasilnog ukidanja legitimnih entiteta i crtanja granica flomasterom zapravo klasičan plod prenapregnute mašte jednog političkog šarlatana. Umesto u briselske fioke, ovi pamfleti i mape natopljeni patološkom mržnjom mnogo pre pripadaju stručnoj analizi na nekoj uglednoj psihijatrijskoj klinici. Čovek koji zaista veruje da se mir i stabilnost mogu graditi ukidanjem prava za više od milion Srba u BiH očigledno je potpuno izgubio kontakt sa realnošću. Njegovi javni istupi pokazuju teške simptome koji zahtevaju hitan medicinski konzilijum, a ne političku debatu.

Da je reč o figuri koja je zalutala u javni prostor, a ne o ozbiljnom diplomati, svedoči i njegov dugačak dosije bizarnih ispada. Ovaj austrijski lobista je, podsetimo, otvoreno zahtevao od NATO pakta novo bombardovanje Beograda, besomučno zagovarao nezavisnost lažne države Kosovo i širio rasnu i nacionalnu netrpeljivost prema srpskom narodu na društvenim mrežama. Ipak, svojevrsni vrhunac ljudskog dna dotakao je tokom boravka u Beogradu, kada je drsko tražio uklanjanje spomenika trogodišnjoj Milici Rakić u Tašmajdanskom parku, bestidno proglašavajući nevinu žrtvu NATO agresije za deo „srpske propagande“. Čovek koji redovno šeta regionom, lajkuje mape „velike Albanije“ i mašta o „obojenim revolucijama“, sada bi da kroji sudbinu BiH iako u zvaničnim strukturama Alijanse nema apsolutno nikakvu funkciju, uticaj, niti trunku legitimiteta.

Kako je zapravo uređena Bosna i Hercegovina? Za razliku od suludih mapa bečkih lobista, ustavno uređenje Bosne i Hercegovine jasno je definisano Dejtonskim mirovnim sporazumom, potpisanim u novembru, odnosno zvanično u decembru 1995. godine. Ovim međunarodno-pravnim aktom, kojim je okončan rat, BiH je konstituisana kao država sastavljena od dva ravnopravna entiteta – Republike Srpske (sa 49 odsto teritorije) i Federacije BiH (sa 51 odsto teritorije), uz tri konstitutivna naroda (Srbe, Bošnjake i Hrvate).

Svaka izmena unutrašnjih granica, a pogotovo ukidanje entiteta koje zamišlja Ginter Fehlinger, pravno je nemoguća bez apsolutnog konsenzusa sva tri naroda i oba entiteta. Republika Srpska poseduje sopstveni Ustav, Skupštinu, Vladu, predsednika i institucije koje joj garantuju visok stepen suvereniteta. Stoga, bilo kakav pokušaj nasilne „federalizacije“ ili brisanja Srpske ne predstavlja samo kršenje domaćih zakona, već direktno rušenje međunarodnog prava i ugrožavanje teško stečenog mira na Balkanu.

Šut karta za bečkog provokatora - Međunarodna zajednica okreće leđa suludom planu

Iako je Fehlinger svoj politički pamflet pompezno naslovio kao „zvaničan predlog relevantnim međunarodnim institucijama“, iz samih centara moći u Briselu brzo je stigao otrežnjujući hladan tuš. Reagovanja iz regiona, ali i iz ozbiljnih međunarodnih krugova jasno ukazuju na to da iza ove opasne papirologije stoji isključivo izolovani, radikalni pojedinac željan pažnje, a ne zvanična politika Evropske unije ili NATO saveza.

Diplomatski izvori bliski međunarodnim misijama otvoreno ističu da niko u Briselu nema ni najmanju nameru da otvara Pandorinu kutiju i rizikuje novi sukob rušenjem Dejtonskog sporazuma zbog fiks ideja jednog marginalnog lobiste i političkog klovna. Sa druge strane, zvaničnici iz Republike Srpske, jasno poručuju da ovakve bolesne i morbidne provokacije samo pokazuju kakve se opasne namere kriju u glavama fanatičnih evroatlantskih poslušnika. Poruka iz Banjaluke je jedinstvena i odlučna: Republika Srpska je trajna, ustavna i neuništiva kategorija koju nikakvi samozvani bečki komesari i NATO šegrti ne mogu izbrisati.

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