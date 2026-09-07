FINSKA OTVORILA ZAŠTITNU OGRADU: 200 kilometara "žice" duž granice sa Rusijom
FINSKA je danas otvorila ogradu dugu 200 kilometara, izgrađenu u delovima duž granice sa susednom Rusijom, u nastojanju da spreči Moskvu da koristi migrante za destabilizaciju Finske.
Izgradnja barijere na istočnoj granici je završena, a postavljena je duž istočne granice koja se proteže na oko 1.300 kilometara, preneo je finski dnevnik Ilta-Sanomat.
Ograda je otvorena na ceremoniji u mestu Nuijama.
-Zaštitna ograda na istočnoj granici predstavlja konkretan dokaz da Finska deluje proaktivno u izmenjenim bezbednosnim okolnostima, izjavila je ministarka unutrašnjih poslova Mari Rantanen na konferenciji za novinare Granične službe.
U svom obraćanju, Rantanen je naglasila da su rat koji je Rusija pokrenula u Ukrajini, kao i različite operacije hibridnog uticaja, pokazali da se bezbednosno okruženje u Evropi promenilo.
-U takvoj situaciji, svaka država mora da osigura sopstvenu bezbednost, integritet svojih granica, nacionalnu bezbednost i pravo na samoopredeljenje, ukazala je ona.
Prema rečima Rantanen, ova ograda predstavlja praktičan i neophodan deo finskog sistema bezbednosti granica, kao i ulaganje u bezbednost Finske i cele Evrope.
U praksi, ograda pokriva 200 kilometara istočne granice, a kompleks obuhvata samu ogradu visine 4,5 metara, sistem za tehnički nadzor, puteve i pojas raščišćenog terena širine 25 metara.
Cilj ograde je jačanje sposobnosti Finske da samostalno upravlja bezbednošću svojih granica, uz istovremeno smanjenje zavisnosti od efikasnosti ruske granične kontrole.
Tanjug
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