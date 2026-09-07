U RIMU IMA PREKO 40.000 BESKUĆNIKA: Ko su oni, gde žive i zašto je njihov broj naizgled povećan za 50 procenata u jednoj godini

BBROJKE je dao gradski zavod za statistiku, na osnovu matične službe, ali se on daleko razlikuje od rezultata popisa koji je sproveo Nacionalni statistički zavod krajem januara 2026. godine. To znači da je populaciju beskućnika u glavnom gradu teško definisati. Jer, kako se podaci računaju po registraciji fiktivnih prebivališta zaključno sa decembrom 2025. godine Rim ih je imao 40.383, a to znači da 1 procenat stanovništva grada ima fiktivu adresu, žive na ulicama ili u sirotinjskim naseljima, ili u nezakonitim naseljima.

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Sve tri ove kategorije imaju zajedničko to što se tiču ljudi koji nemaju redovni stan ili stvarnu adresu.

A podaci su značajni jer su dramatično porasli između 2024. i 2025. godine za 50 procenata, jer se prijavljuju za fiktivni boravak u „Modesta Valenti“. Zapravo, podaci su tek sada izažli na videlo posle promene načina popisa kakav je bio na snazi od 2017. godine.

Jedna trećina takvih osoba ima fiktivno prebivalište bivše žene, 12.837 i među Italijanima je ova brojka takvog prijavljivanja najveća, dok je među strancima po statističkim podacima njih 27.668, zaključno sa decembrom 2025, što je za 53 posto više nego u 2024. godini. Glavne zastupljene nacionalnosti osoba koje žive na ulici su Bangladeš, Rumunija, Peru, Mali i Ukrajina.