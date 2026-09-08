SAHRANJEN RATKO MLADIĆ, A IZ REGIONA ODMAH KRENULI NAPADI NA SRBIJU: Traže od EU da kazni Beograd i obustavi pregovore
NAKON što je general Ratko Mladić sahranjen na Topčiderskom groblju ustaše i regionalni mediji pokrenuli su novu sinhronizovanu hajku protiv Srbije.
Iako je sahrana bila privatni i porodični čin narod se samoinicijativno skupio u velikom broju da oda poslednju poštu.
To je izazvalo bes u regionu, pa političari iz Hrvatske, Sarajeva traže da Evropska unija hitno kazni Beograd i obustavi pregovore.
Ovo je još jedan providan pokušaj da se porodični pogreb i narodno poštovanje iskoriste kao političko oružje za pritisak na Srbiju.
Inače, deo medija u regionu pokrenuo je žestoku kampanju i zbog prisustva Danila Vučića, sina predsednika Srbije Aleksandra Vučića, na poslednjem ispraćaju nekadašnjeg komandanta Vojske Republike Srpske.
(24 sedam)
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