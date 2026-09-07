PUTIN NE SME DA NALJUTI TRAMPA Zelenski: Amerikanci mogu da pritisnu Rusiju da smiri tenzije

SJEDINjENE Američke Države ispituju da li bi Ukrajina i Rusija mogle da preduzmu korake za smirivanje tenzija tokom zime, uz istovremeno obnavljanje pregovora o širem mirovnom sporazumu, izjavio je danas ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.

Sergei KARPUKHIN/AFP/Bai Xueqi/XinhuaNews/Michael M.Santiago/Getty images/Profimedia, Deposit/ruskpp

On je u intervjuu za Aksios izrazio uverenje da predsednik Rusije Vladimir Putin računa na još jednu surovu zimu, kako bi oslabio Ukrajinu, ali da ne želi da se zameri američkom predsedniku Donaldu Trampu uoči predstojećih izbora za Kongres SAD.

-Moj utisak je da je Putinu potreban Tramp. Ne želi da ga naljuti, rekao je Zelenski.

On je dodao i da bi Trampova administracija mogla da izvrši pritisak na Putina da smiri tenzije, čak i ako on to sam ne želi, i tako, na neki način, predsedniku SAD obezbedi diplomatsku pobedu pre američkih izbora.

Zelenski, koji se u nedelju u Kijevu sastao sa Trampovim izaslanicima Stivom Vitkofom i Džaredom Kušnerom, nakon njihovog tročasovnog sastanka sa Putinom u Kremlju dan ranije, naveo je da je od američkih izaslanika dobio poruku da su "Rusi spremni za pregovore".

On je saopštio i da je i dalje "skeptičan" i da potezi Rusije na frontu i nedavno pojačani napadi "ne pokazuju spremnost na kompromis".

-Ukrajinski predsednik je izjavio i da su američki izaslanici doputovali u Moskvu i Kijev pre svega kako bi "odblokirali" diplomatski proces, ali da su doneli i neke nove ideje.

Odbio je da otkrije sve detalje, ali je naveo da su se pojedini razgovori odnosili na potencijalne korake za smirivanje tenzija koje bi Rusija i Ukrajina mogle da preduzmu pre i tokom zime.

-Postoje ideje u vezi sa energetskim objektima i isporukom žita, u vezi sa elektroenergetskom mrežom, kao i izvozom nafte i gasa. Rusija i mi imamo različite interese, rekao se Zelenski.

Na pitanje da li se novi pristup SAD svodi na paralelno pokretanje pregovora i pokušaj postizanja dogovora koji bi omogućio Ukrajini i Rusiji da prebrode zimu bez veće eskalacije sukoba, Zelenski je odgovorio da je to tumačenje "veoma blisko onome o čemu se zaista razgovaralo".

Prvi cilj je opisao kao nastavak pregovora, a drugi kao pokušaj da predstojeća zima bude drugačija od prethodnih, kada su ruski napadi na ukrajinsku energetsku infrastrukturu dodatno rasplamsali rat.

Zelenski je rekao da se očekuje da američki tim podnese izveštaj Trampu, a zatim nastavi konsultacije sa ukrajinskim i evropskim zvaničnicima.

On je naveo da SAD podržavaju i poseban "zimski paket" pomoći Ukrajini, koji bi uključivao PVO sisteme i energetsku pomoć.

-Ne radi se samo o raketama. Radi se i o tečnom prirodnom gasu (LNG), a radi se i o koracima za smirivanje tenzija, istakao je Zelenski.

Prema njegovim rečima, Ukrajina želi da iskoristi septembar i oktobar za ponovno pokretanje diplomatskog procesa i predlaže Generalnu skupštinu UN u Njujorku krajem ovog meseca kao potencijalno mesto za nove razgovore između SAD i Ukrajine.

Dodao je da postoji i mogućnost novog trilateralnog sastanka (SAD–Ukrajina–Rusija), iako odluka o tome još nije doneta.

-Mislim da predsednik Tramp može da pronađe način za stvarni početak pregovaračkog procesa pre nego što stignu hladni zimski dani, dodao je ukrajinski predsednik.

Zelenski je poručio da Ukrajina mora da ostane vojno jaka tokom celog diplomatskog procesa i ocenio da je Kijev trenutno u boljoj poziciji na frontu nego ranije, uprkos manjku PVO sistema i neprekidnim ruskim napadima dronovima i raketama.

Takođe je pozvao na uvođenje dodatnih američkih sankcija Rusiji, opisujući ih kao ključno sredstvo pritiska u svim pregovorima.

-Putinu treba novac da bi nastavio rat, naglasio je Zelenski.

Tanjug

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