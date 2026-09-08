SKANDAL KOJI JE ZALEDIO FUDBALSKI SVET: Saigrač ga otrovao iz osvete, policija otkrila jezivu tajnu!

Fudbaler nemačkog kluba TuS Rokenberg, 35-godišnji Marijus V., uhapšen je zbog sumnje da je odgovoran za smrt saigrača Filipa L. (30), koji je preminuo nakon trovanja tokom ekipnog putovanja prošle godine, prenela je danas španska Marka.

Jürgen Fromme / AFP / Profimedia

Filipu L. pozlilo je tokom putovanja 13. juna 2025. godine, a njegovo zdravstveno stanje pogoršalo se po povratku kući. Preminuo je narednog dana u bolnici, uprkos pokušajima reanimacije.

Prema navodima nemačkih medija, uzrok smrti bila je sepsa sa višestrukim otkazivanjem organa, izazvana trovanjem.

Istraga je u početku razmatrala mogućnost trovanja hranom, s obzirom na to da je ekipa tokom putovanja jela ribu. Istražitelji su kasnije usmerili pažnju na Marijusa V.

"Polazimo od toga da je motiv bila osveta. Ubistva trovanjem izuzetno su retka i zbog toga je ovaj slučaj posebno neobičan. Na osnovu dosadašnjih rezultata istrage uvereni smo da je osumnjičeni namerno usmrtio žrtvu", rekao je glavni tužilac Tomas Hauburger za "Bild".

Tužilaštvo za sada nije saopštilo koji je otrov korišćen niti na koji način je dospeo do žrtve, navodeći da se radi o informacijama koje nisu javno dostupne.

Lokalni mediji navode da su se pojavile tvrdnje o ranijem sukobu dvojice fudbalera zbog jedne žene, ali te informacije za sada nisu zvanično potvrđene.

Marijus V. uhapšen je u akciji specijalnih policijskih snaga, dve nedelje pre svog venčanja.