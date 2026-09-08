HAOS MEĐU BLOKADERIMA ZBOG ĐOKIĆA: Pravni pokrenuo akciju „Papa“, iz Novog Sada poručili – Prestanite da pravite cirkus

PLENUM Pravnog fakulteta u Beogradu pokrenuo je akciju pod nazivom "papa" sa ciljem da se kompromitovani plitičar Vladan Đokić po svaku cenu zadrži na blokaderskoj listi.

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Iako su samo blokaderi glasali protiv njega iz Novog Sada je stigla jasna poruka - da prestanu da prave cirkus i sramno obmanjuju javnost.

Sramno ponašanje političara Đokića i njegovih zaštitnika jasno pokazuje da oni nemaju nikakvu podršku u narodu već slepo izvršavaju naloge koji stižu spolja.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je potvrdio da iza svega stoje stranci čime je u potpunosti razotkrivena ova prljava obojena revolucija.

Glasanje o uklanjanju Đokića sa pomenute liste završeno je tesnom većinom u korist onih koji su bili za njegovo vetiranje – rezultat je bio 43:42.

Nakon takve odluke usledilo je veliko slavlje na društvenim mrežama.

Podsetimo, blokaderi su prethodno sastavili dosije o Vladanu Đokiću na čak 39 strana, u kojem mu se, između ostalog, zamera "ćutanje o Beogradu na vodi i u slučaju doktorata Siniše Malog". U dokumentu se dovodi u pitanje njegova nezavisnost, a analiziraju se i njegove veze, kao i ranije odluke.

– Prva je da kandidat, dok je devet godina bio dekan Arhitektonskog fakulteta i najpozvaniji glas struke u zemlji, nije rekao ni jednu jedinu reč protiv Beograda na vodi, u vreme kada su arhitekte izlazile na ulicu i donosile deklaracije protiv tog projekta. Druga je da kao rektor nije dovršio slučaj doktorata Siniše Malog, iako mu je sam sud vratio predmet na ponovno odlučivanje, i to u skladu sa stavom koji je izneo još decembra 2021: da Univerzitet time više ne želi da se bavi – navodi se u dosijeu posvećenom vetiranju Vladana Đokića.

U dokumentu se Đokiću zameraju i članstvo u Skupštini FK Crvena zvezda, odnos prema pojedinim javnim ličnostima, način na koji je izabran za rektora, kao i druge odluke koje blokaderi smatraju spornim.