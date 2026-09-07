Svet

PAKAO NAD FRANCUSKOM: Samo danas oboreno više od 80 mesečnih temperaturnih rekorda

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

07. 09. 2026. u 23:33

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U FRANCUSKOJ su danas ponovo oboreni mesečni temperaturni rekordi kada je reč o vrućinama u septembru, i to na 80 meteoroloških stanica, preneli su mediji u toj zemlji.

ПАКАО НАД ФРАНЦУСКОМ: Само данас оборено више од 80 месечних температурних рекорда

Foto: AI/Gemini

Time je ukupan broj rekorda od prošlog petka dostigao skoro 700, prenela je BFMTV.

Temperature izmerene danas ponovo su bile više za 10 stepeni u odnosu na sezonski prosek u pojedinim delovima juga Francuske.

Oboreni su toplotni rekordi za septembar, posebno u gradovima Šomerak i Figari, gde je izmereno 36 stepeni Celzijusa, dok je u Lapaludu temperatura dostigla čak 37,7 stepeni.

Ovi rekordi zabeleženi su tokom novog toplotnog talasa, uglavnom koncentrisanog na jugu Francuske, i nakon leta koje je, prema podacima službe Meteo-Frans, bilo najtoplije ikada registrovano u ovoj zemlji, sa ukupno 53 dana pod uticajem toplotnih talasa.

U nedelju je oboren nacionalni rekord maksimalne temperature za mesec septembar, sa izmerenih 40,3 stepena u mestu Lavor, u departmanu Tarn, saopštio je danas Meteo-Frans.

Promena vremena očekuje se od utorka, sa postepenim opadanjem temperatura ove nedelje, predvideli su meteorolozi.

Kako su dodali, zbog suvog i veoma toplog vremena, zadržava se visoka opasnost od šumskih požara u velikom delu mediteranskih regiona, dok padavine krajem avgusta nisu bile dovoljne da neutrališu sušu.

Tanjug

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