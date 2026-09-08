SRBIJA ZANEMELA: Aleksandri Krunić lekari saopštili dijagnozu od koje se sve ruši

Početne crne prognoze su se, nažalost, obistinile – srpsku teniserku Aleksandru Krunić čeka dugotrajno odsustvo sa terena nakon teške povrede koju je doživela na US Openu.

Owen Hammond/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Nakon detaljnih pregleda magnetnom rezonancom, utvrđeno je da je 33-godišnja Krunićeva pokidala prednji ukršteni ligament levog kolena, a situaciju dodatno otežava i teže oštećenje meniskusa.

Prema prvim procenama lekarskog tima, srpsku reprezentativku čeka pauza od osam do devet meseci, što praktično znači da je pred njom dug i mukotrpan proces operacije i rehabilitacije.

Ove vesti donose ogroman emotivni i profesionalni šok za našu teniserku, s obzirom na to da je u septembru 2022. godine već prošla kroz identičan pakao. Aleksandra je tada pokidala prednji ukršteni ligament desnog kolena, a sudbina je htela da u gotovo isto doba godine doživi istu povredu, ovog puta na levoj nozi.

Povreda se dogodila u najgorem mogućem trenutku. Aleksandra je na ovogodišnjem US Openu nastupala u konkurenciji ženskih parova zajedno sa Kazahstankom Anom Danilinom. Zbog sjajne forme uoči turnira, njih dve su bile postavljene za treće nosioce u Njujorku i viđene su kao jedne od glavnih favoritkinja za podizanje šampionskog pehara.

Tragedija na terenu dogodila se tokom meča drugog kola protiv dubla Sonmez – Marija. Prilikom jednog poena, srpska igračica je nezgodno doskočila i odmah pala na beton uz bolne krike, nakon čega je u suzama morala da preda meč.

Ovaj prerani i bolni završetak američke turneje ostavlja veliku žal, ali sada je sav fokus na Aleksandrinom oporavku. Pred njom je još jedna velika borba za povratak na WTA tur, a teniska javnost u Srbiji i svetu već šalje poruke podrške devojci koja je uvek ostavljala srce na terenu.





