SRBIJA ZANEMELA: Aleksandri Krunić lekari saopštili dijagnozu od koje se sve ruši
Početne crne prognoze su se, nažalost, obistinile – srpsku teniserku Aleksandru Krunić čeka dugotrajno odsustvo sa terena nakon teške povrede koju je doživela na US Openu.
Nakon detaljnih pregleda magnetnom rezonancom, utvrđeno je da je 33-godišnja Krunićeva pokidala prednji ukršteni ligament levog kolena, a situaciju dodatno otežava i teže oštećenje meniskusa.
Prema prvim procenama lekarskog tima, srpsku reprezentativku čeka pauza od osam do devet meseci, što praktično znači da je pred njom dug i mukotrpan proces operacije i rehabilitacije.
Ove vesti donose ogroman emotivni i profesionalni šok za našu teniserku, s obzirom na to da je u septembru 2022. godine već prošla kroz identičan pakao. Aleksandra je tada pokidala prednji ukršteni ligament desnog kolena, a sudbina je htela da u gotovo isto doba godine doživi istu povredu, ovog puta na levoj nozi.
Povreda se dogodila u najgorem mogućem trenutku. Aleksandra je na ovogodišnjem US Openu nastupala u konkurenciji ženskih parova zajedno sa Kazahstankom Anom Danilinom. Zbog sjajne forme uoči turnira, njih dve su bile postavljene za treće nosioce u Njujorku i viđene su kao jedne od glavnih favoritkinja za podizanje šampionskog pehara.
Tragedija na terenu dogodila se tokom meča drugog kola protiv dubla Sonmez – Marija. Prilikom jednog poena, srpska igračica je nezgodno doskočila i odmah pala na beton uz bolne krike, nakon čega je u suzama morala da preda meč.
Ovaj prerani i bolni završetak američke turneje ostavlja veliku žal, ali sada je sav fokus na Aleksandrinom oporavku. Pred njom je još jedna velika borba za povratak na WTA tur, a teniska javnost u Srbiji i svetu već šalje poruke podrške devojci koja je uvek ostavljala srce na terenu.
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