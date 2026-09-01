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TRAGEDIJA: Mladić (18) motociklom pregazio životinju i poginuo

В.Н.

01. 09. 2026. u 08:09

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U NOVOM Čemincu u Baranji 28. avgusta oko 22.50 sati došlo je do saobraćajne nesreće u kojoj je život izgubio 18-godišnjak iz Jagodnjaka, saopštili su iz policije.

ТРАГЕДИЈА: Младић (18) мотоциклом прегазио животињу и погинуо

Foto: Jutjub printskrin/MUP HR

Upravljao je motociklom belomanastirske registracije i u jednom je trenutku udario i pregazio zeca, zbog čega je izgubio kontrolu nad vozilom te je usled kočenja udario u rasvetni stub.

Vozač motocikla, koji je propisno imao pričvršćenu kacigu na glavi, preminuo je odmah od posledica zadobijenih povreda, otkrivaju u Policijskoj upravi.

(Telegraf.rs)

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