HOROR U CENTRU GRADA, IMA MRTVIH: Žena nožem nasrnula na ljude, policija hitno regovala

ŽENA koja je nožem napala dve osobe na Tajms skveru u Njujorku, pri čemu je jedna od napadnutih preminula od zadobijenih povreda, ubijena je u policijskoj pucnjavi nakon što je, naoružana sa dva noža, krenula prema policajcima, saopštila je danas njujorška policija.

Foto: Profimedia/Matt Gush/Alamy

Kako je preneo AP, lokalna policija je navela da je napadačica iz torbe za kupovinu izvadila dva noža i nasumično ubola 68-godišnjeg muškarca u stomak, a zatim brzo prišla 32-godišnjoj ženi i ubola i nju u stomak.

Oboje povređenih prevezeni su u bolnicu, gde je žena preminula, dok je muškarac u stabilnom stanju.

Incident se dogodio u blizini ispostave njujorške policije, pored zgrade "Tajms Skver", poznate po tradicionalnom dočeku Nove godine i spuštanju kugle, i jedne od najposećenijih i najobezbeđenijih lokacija u gradu.

Na snimcima koji su objavljeni na društvenim mrežama vidi se više policajaca okupljenih oko napadačice, koja je držala dva velika kuhinjska noža.

Jedan policajac pokušao je da je onesposobi elektrošokerom, ali nije uspeo.

Na snimcima se vidi kako žena zatim brzo kreće prema policajcima, mašući noževima, nakon čega je više policajaca poteglo oružje i zapucalo. Američki mediji preneli su izjavu jednog očevica da su policajci "pucali u nju dva puta".

Policija, prema dosadašnjim informacijama, ne veruje da je napad povezan sa terorizmom i istražuje mentalno stanje žene.

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