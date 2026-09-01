AKO NE MOŽE DŽAMIJA U VENECIJI - BIĆE U PADOVI: Zajednica Bangladešana u Italiji ne odustaje od zamisli da napravi muslimansku bogomolju
GRADONAČELNIK Venecije Simone Venturini blokirao je projekat za izgradnju džamije u gradu Mestre na 8.000 kvadratnih metara, što je izazvalo burnu reakciju bangladeške zajednice.
Oko 22.000 Bangladešana u toj oblasti je pretilo štrajkovima i obustavom rada u "Finkantijeri" i ugostiteljskim objektima. A onda su poručili: "Ne može u Veneciji, napravićemo je u Padovi!"
Partija Liga je oštro odgovorila na sukob bangladeške zajednice sa opštinskom administracijom, najavljujući predlog zakona u parlamentu sa ciljem da se blokira otvaranje novih islamskih objekata širom Italije.
U Venetu živi oko 150.000 muslimana i u provincijama tog regiona ima 119 njihovih kultnih mesta, ali se žale da nemaju džamiju, kao što je ona u Rimu. I tamošnja zajednica se organizuje oko kultnih centara koji su već aktivni u Padovi, kao što su Bangladeški islamski kulturni centar i džamija Al Faruk, dakle prisustvo već ukorenjenih lokalnih islamskih organizacija.
- Verujem da danas u Mestreu nije potrebna velika džamija, nema smisla predlagati raskošne projekte, jer se planira impozantan, višespratni objekat. Svaka diskusija mora biti zasnovana na procesu integracije, što se danas malo vidi i nije u potpunosti ostvaren što se tiče bengalske zajednice, za razliku od drugih zajednica - zaključuje gradonačelnik.
U Italiji su zagarantovane verske slobode, ali na mestima koja imaju zvaničnu dozvolu. Stoga je u Mestreu opština izdala naređenje da se zatvore i vrate u prvobitno stanje ilegalni molitveni centari u komercijalnim prostorima.
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