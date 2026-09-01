OBRT ZA OBRTOM! DŽej Enem će igrati protiv Crvene zvezde u Ligi konferencija

Prodala je Crvena zvezda Džeja Enema ekipi Bolonje za 4.000.000 evra, uz još potencijalnih 1.500.000 na ime bonusa.

Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Nije to cifra kojoj su se nadali u Ljutice Bogdana, ali moraće njome da se zadovolje. Od juče se znalo da on neće ostati u "univerzitetskom gradu" već da će momentalno biti prosleđen na pozajmicu, a isprva se pominjalo da će to biti Norič.

Međutim, u međuvremenu je došlo do promene njegovog leta i njegov avion će točkove spustiti u Švajcarskoj gde će Enem nastupati u narednih godinu dana. Naime, Bolonja se dogovorila sa Luganom oko pozajmice holandskog napadača, javlja Đanluka di Marcio.

Tako imamo vrlo zanimljivu situaciju: Džej Enem će, ukoliko bude zdrav i spreman igrati protiv Crvene zvezde u Ligi konferencija.

Jay Enem, attaccante appena acquistato dal @BolognaFC1909, andrà in prestito al @FCLugano1908. @SkySport — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) August 31, 2026