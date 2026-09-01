Fudbal

OBRT ZA OBRTOM! DŽej Enem će igrati protiv Crvene zvezde u Ligi konferencija

М.П.

01. 09. 2026. u 07:01 >> 07:01

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Prodala je Crvena zvezda Džeja Enema ekipi Bolonje za 4.000.000 evra, uz još potencijalnih 1.500.000 na ime bonusa.

ОБРТ ЗА ОБРТОМ! Џеј Енем ће играти против Црвене звезде у Лиги конференција

Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Nije to cifra kojoj su se nadali u Ljutice Bogdana, ali moraće njome da se zadovolje. Od juče se znalo da on neće ostati u "univerzitetskom gradu" već da će momentalno biti prosleđen na pozajmicu, a isprva se pominjalo da će to biti Norič.

Međutim, u međuvremenu je došlo do promene njegovog leta i njegov avion će točkove spustiti u Švajcarskoj gde će Enem nastupati u narednih godinu dana. Naime, Bolonja se dogovorila sa Luganom oko pozajmice holandskog napadača, javlja Đanluka di Marcio.

Tako imamo vrlo zanimljivu situaciju: Džej Enem će, ukoliko bude zdrav i spreman igrati protiv Crvene zvezde u Ligi konferencija. 

Kada znaš za šta štediš, onda oročiš

SAZNAJ VIŠE INFORMACIJA

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

NEMA ŠTA MU NISAM RADILA...KAO SMRT NA BABU Naša pevačica o druženju sa Bredom Pitom - njen otac otkrio holivudskog velikana
Poznati

0 0

"NEMA ŠTA MU NISAM RADILA...KAO SMRT NA BABU" Naša pevačica o druženju sa Bredom Pitom - njen otac otkrio holivudskog velikana

PEVAČICA Jovana Mišković danas iza sebe ima uspešnu muzičku karijeru, ali njeno detinjstvo krije jednu neverovatnu i prilično neobičnu uspomenu. Mnogo pre nego što je postao jedan od najpoznatijih i najpoželjnijih muškaraca na svetu, slavni holivudski glumac Bred Pit provodio je vreme sa njenom porodicom, a Jovana se kao devojčica igrala sa njim.

31. 08. 2026. u 14:25

Italijani pripremili posebnu odbranu za Nikolu Jokića
Košarka

0 2

Italijani pripremili posebnu odbranu za Nikolu Jokića

Reprezentaciju Italije očekuje težak zadatak u duelu sa Srbijom, a posebna pažnja biće usmerena na Nikolu Jokića. Dve selekcije sastaju se večeras od 19.30 u Pezaru, u okviru kvalifikacija za Svetsko prvenstvo, a obe ekipe u meč ulaze sa istim učinkom.

31. 08. 2026. u 10:19 >> 10:19

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
HRVATSKA U NEVERICI! Evo šta su navijači Hajduka iz Splita uradili zbog Ratka Mladića

HRVATSKA U NEVERICI! Evo šta su navijači Hajduka iz Splita uradili zbog Ratka Mladića