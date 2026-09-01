NASILJE BLOKADERA U NOVOM SADU NEĆE PROĆI: Hoće da spreče skup SNS, ali vlast ima jasnu poruku - dijalog, mir i stabilnost

IZBORNA volja građana Srbije uskoro će se naći na testu.

Srpska napredna stranka

Posle skoro dve godine blokada, demonstracija i sukoba sa svakim ko misli drugačije, parlamentarni izbori trebalo bi da stave tačku na najvažnije političko pitanje u zemlji – čiji će redovi formirati skupštinsku većinu?

Scene iz Užica vratile su Srbiju u vreme pre brčkanja na hrvatskom primorju, tamo gde su nas ostavili oni koji iz senke i polusenke instrujišu nerede i priželjkuju prolivenu krv - naprednjačku, policijsku, blokadersku, krv je krv i cilj opravdava sredstvo.

Huškanjem naroda preko tastatura, skup naprednjaka u Užicu iskorišćen je kao povod za nove ulične obračune. U nedostatku liste, plana, programa i predizbornog marketinga, razbijene glave su postale zamena za flajere, plakate i drugi materijal, jer blokaderska poruka straha je jasna – ili si „naš“ ili „njihov“.

Strasti iz Užica sada se svim snagama kanališu ka Novom Sadu, gde će Srpska napredna stranka ovog petka organizovati veliki skup, čime će zvanično započeti preizborna kampanja.

Od kako je datum skupa poznat, svi blokaderski kapaciteti usmereni su na napore da se miting naprednjaka ne održi. Uveliko se radi na širenju poruke da Vučić nije dobrodošao, na mobilizaciji demonstranata na drštvenim mrežama i planiranju punktova oko mesta okupljanja članova i pristalica SNS-a.

Stojsavljević: Neprihvatljivo je pozivanje na bilo kakvo nasilje

Rastislav Stojsavljević, profesor i politički analitičar, istakao je za „Dnevnik“ da se na predstojećem mitingu SNS očekuje predstavljanje plana i programa.

-Predstojeći miting SNS u Novom Sadu je legitimno pravo svake stranke da se okupi u zakonskim regulativama. Srpska napredna stranka to već radi godinama na svim svojim skupovima- okuplja svoje pristalice i članove, u skladu s zakonom i tako će biti i 4. septembra. Što se tiče organizatora oni žele da skup prođe mirno, da se pokaže građansko pravo svakog čoveka.

Ono što je neprihvatljivo je pozivanje na bilo kakvo nasilje, sukobe, na sprečavanje skupova. SNS kao najveća i najodgovornija stranka nikada nije pozivala na bojkot ili sprečavanje na bilo kog skupa koji su organizovani u prethodne dve godine. Mi vidimo pokušaje da se mobiliše neka snaga koja je u opadanju, da se mobilišu ljudi za političku opciju koju građani više ne žele - rekao je Stojsavljević.

On se osvrnuo i na poruku koja je opet aktuelna u redovima blokadera da Aleksandar Vučić nije dobrodošao u Novi Sad.

- Predsednik Srbije je građanin Srbije kao i svi ostali. Predsednik Srbije nije samo ličnost, on je institucija. Te priče da ne sme da dođe smo se naslušali. Oni svojim ponašanjem odbacuju ljude od sebe - kazao je i dodao:

- Čućemo poruke mira, stabilnosti i konkretnih političkih koraka koji bi se napravili posle izbora. očekujem pozivanje na mir, uzdržanost i spuštanje tenzija.

Kršenje Ustava i uskraćivanje prava neistomišljenicima, temelji se na dehumanizaciji funkcionera, aktivista i simpatizera SNS-a: onima koji su stali uz Vučića i Vučevića treba uskratiti pravo na javna okupljanja, pravo da bez straha i posledica govore o politici, pravo da šetaju ulicama svojih gradova, a i kada ne šetaju, uskratiti pravo na mir i privatnost u svojim domovima, jer su njihove adrese uveliko postale sabirni centri galamdžija.

Na polarizaciji društva ne insistira se samo zbog straha od brojnosti članova Srpske napredne stranke, već od sigurnih i potencijalnih glasača. Strah je ogroman pred tzv. „tihom većinom“, ljudima koji dve godine sa odbojnošću posmatraju blokade, svađe, prepucavanja i nasilje. Onima koji se odgovorno i savesno odnose prema životu, doprinose društvu i izdržavaju porodice. Ljudima koji nemaju skriveni interes, da na uštrb vremena sa najmilijima ili na radnom mestu, sate provode na raskrsnicama. Ta i takva većina na izborima sigurno neće biti tiha, glas razuma koji poziva na mir, normalizaciju života i demokratsko odmeravanje snaga imaće šta da kaže.

Đalović: Državotvornost, odgovornost, stabilnost i jedinstvo- naša mapa puta u budućnost

Doktor Ivica Đalović, naučni savetnik i izvrsni istraživač, ocenio je za naš portal da je u vremenu brojnih izazova, neizvesnosti i brzih promena najvažnije sačuvati ono što čini temelj jedne države- njenu državotvornost, stabilnost i jedinstvo.

- Samo snažne institucije, odgovorna politika i društvo koje ume da pronađen zajednički interes mogu obezbediti siguran i prosperitetan put napred. Uz predsednika Aleksandra Vučića i predsednika SNS Miloša Vučevića potrebno je da sačuvamo mir, snagu i zajednoštvo i da zajedno radimo za sigurnu budućnost Srbije. Naša zemlja mora ostati jaka i stabilna, jer Srbija je najjača kada je ujedinjena i zato ne smemo dozvoliti podele u porodici, društvu i zemlji. Jedinstvo ne znači da svi moramo misliti isto. Naprotiv. Različita mišljenja su prirodan deo svakog demokratskog društva, ali bez obzira na razlike moramo biti sposobni da se okupimo oko nacionalnih i državnih interesa kada su u pitanju mir, stabilnost, bezbednost, ekonomski razvoj i bolji život svih naših građana - rekao je Đalović i dodao:

- Patriotizam nije podela među ljudima, već odgovornost prema zemlji koju ostavljamo svojoj deci. To je spremnost da čuvamo mir, poštujemo svoju tradiciju, ali i da hrabro gledamo napred. To je vera u sopstvenu državu, u njen narod i sposobnost da zajedničkim radom izgradimo bolje društvo. U Novom Sadu učešće će uzeti i veliki broj akademske zajednice iz našeg grada i cele Srbije. Njihovo učešće će dodatno će osnažiti naš patriotizam i jedinstvo. Učešće značajnog broja predstavnika naučne i akademske zajednice ujedno će biti podrška ne samo politici predsednika Vučića, već da najveći deo akademske zajednice prepoznaje značaj politike koju predsednik Aleksandar Vučić kroz državotvornu politiku sprovodi u unapređenju nauke, tehnološkog razvoja, pretka i inovacija kroz kontinuiranu podršku mladim naučnicima.

Ne treba zaboraviti činjenicu da je u prethodnih 12 godina upravo zahvaljujući politici Vučića, izdvojena ogromna investiciona ulaganja u brojne laboratorije, institute i naučno-tehnološke parkove, razvoj start-ap ekosistema, ogromna podrška digitalizaciji i veštačkoj inteligenciji, a sve u cilju povezivanja nauke, privrede i razvoju celokupnog društva. Otuda, ključna poruka skupa u Novom Sadu biće ujedinjena Srbija, odnosno poruka samo ujedinjena Srbija pobeđuje znanjem - poručio je naučni savetnik.

(Dnevnik)