AMERIČKI PREOKRET U VENECUELI: Firma NABEP preuzima naftna polja od Rusa i Kineza

AMERIČKA naftna kompanija North American Blue Energy Partners (NABEP) preuzeće deo naftnih polja u Venecueli kojima su ranije upravljale kineske kompanije i jedna ruska firma, u okviru širokog sporazuma o proizvodnji nafte koji je američki predsednik Donald Tramp najavio sa Venecuelom, prenosi Rojters pozivajući se na izjave američkih zvaničnika.

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NABEP je dobio 14 novih ugovora od venecuelanske vlade, a prema rečima zvaničnika, pet od tih projekata ranije su vodile kineske kompanije, dok je jednim upravljala ruska firma. NABEP je ranije bio u vlasništvu američkog naftnog tajkuna Harija Sargenta, a sada je pod kontrolom venecuelanskog biznismena Alehandra Betankura, koji je potvrdio dogovor. Kompanija će imati operativnu kontrolu nad poslovanjem, dok će američka vlada imati pravo na 35 odsto udela u kompaniji, kao i povlašćeni pristup 20 odsto njene proizvodnje po trošku proizvodnje. Bela kuća je saopštila da je NABEP takođe dala američkom Stejt departmentu pravo prvenstva pri kupovini preostalih 80 odsto proizvodnje.

Tramp je prošle nedelje saopštio da su Sjedinjene Američke Države kroz partnerstvo sa privatnim sektorom obezbedile pristup za oko 64 milijarde barela dokazanih rezervi nafte Venecuele. Dogovor američkim kompanijama daje uporište u nekim od strateški najvažnijih venecuelanskih naftnih polja, dok istovremeno potiskuje kineske i ruske interese koji su godinama imali značajnu ulogu u energetskom sektoru te zemlje. Prema navodima američkih zvaničnika, NABEP bi trebalo da kontroliše ukupno 17 projekata u Venecueli, koje planira da razvija i na kraju koristi za snabdevanje američkog tržišta.

Od 14 novih projekata, dva su ranije vodile kompanije China Concord Resources, koju su SAD sankcionisale 2019. godine zbog aktivnosti povezanih sa Iranom, dok su po jedan projekat vodili Sinopec i China National Petroleum Corp. Još dva projekta bila su u rukama kompanija povezanih sa Aleksom Sabom, bivšim bliskim saradnikom svrgnutog venecuelanskog predsednika Nikolasa Madura, koji se trenutno nalazi u pritvoru u SAD, dok je jedno naftno polje bilo povezano sa nećakom Madurove supruge Silije Flores. Bela kuća je navela i da će SAD imati pravo veta na izbor odbora i direktora NABEP-a, kao i da većinu članova odbora moraju da čine američki državljani.

Tramp je u ponedeljak rekao novinarima da SAD preuzimaju "milione i milione barela nafte", koja se trenutno šalje rafinerijama u Teksasu i Luizijani. Američka administracija istovremeno vodi razgovore sa venecuelanskim prelaznim vlastima i predstavnicima Nacionalne skupštine iz 2015. godine, koje Vašington smatra poslednjim zakonito izabranim venecuelanskim zakonodavnim telom.

Prema rečima američkih zvaničnika, eventualni dogovor mogao bi da pruži ustavni i pravni osnov za širu tranziciju i obnovu venecuelanske naftne industrije.

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