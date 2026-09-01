PREDSEDNIK DANAS NA KOMEMORATIVNOM SASTANKU: Obeležavanje 65. godišnjice prve konferencije Pokreta nesvrstanih zemalja
PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić prisustvovaće Komemorativnom sastanku posvećenom obeležavanju 65. godišnjice prve konferencije Pokreta nesvrstanih zemalja.
Kako je planirano doček delegacija predviđen je za 08:50 časova, posle čega će uslediti otvaranje plenarnog zasedanja i uvodna obraćanja.
Nakon fotografisanja slede važni susreti sledećim redom:
11.30 Sastanak sa predsednikom Republike Gane Džonom Dramanijem
Mahamom
12.10 Sastanak sa predsednikom Savezne Republike Somalije Hasanom
Šeikom Mohamudom
12.50 Sastanak sa ministrom spoljnih poslova Republike Angole Teteom
13.20 Sastanak sa ministrom nacionalne odbrane Libanske Republike
Mišelom Menasom
13.50 Sastanak sa ministrom za parlamentarne odnose i manjinska
pitanja Republike Indije Kirenom Ridžidžuom
14.20 Sastanak sa prvim zamenikom ministra spoljnih poslova
Republike Kube Herardom Penjalverom Portalom
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