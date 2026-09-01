Politika

PREDSEDNIK DANAS NA KOMEMORATIVNOM SASTANKU: Obeležavanje 65. godišnjice prve konferencije Pokreta nesvrstanih zemalja

В.Н.

01. 09. 2026. u 07:14

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PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić prisustvovaće Komemorativnom sastanku posvećenom obeležavanju 65. godišnjice prve konferencije Pokreta nesvrstanih zemalja.

ПРЕДСЕДНИК ДАНАС НА КОМЕМОРАТИВНОМ САСТАНКУ: Обележавање 65. годишњице прве конференције Покрета несврстаних земаља

FOTO TANJUG/ JADRANKA ILIĆ/ bg

Kako je planirano doček delegacija predviđen je za 08:50 časova, posle čega će uslediti otvaranje plenarnog zasedanja i uvodna obraćanja.

Nakon fotografisanja slede važni susreti sledećim redom:

11.30 Sastanak sa predsednikom Republike Gane Džonom Dramanijem
Mahamom

12.10 Sastanak sa predsednikom Savezne Republike Somalije Hasanom
Šeikom Mohamudom 

12.50 Sastanak sa ministrom spoljnih poslova Republike Angole Teteom

Antoniom

13.20 Sastanak sa ministrom nacionalne odbrane Libanske Republike
Mišelom Menasom

13.50 Sastanak sa ministrom za parlamentarne odnose i manjinska
pitanja Republike Indije Kirenom Ridžidžuom

14.20 Sastanak sa prvim zamenikom ministra spoljnih poslova
Republike Kube Herardom Penjalverom Portalom

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