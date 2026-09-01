"NIJE ISTINA!" Tramp dobio odgovor iz Irana

GUVERNER Centralne banke Irana Abdolnaser Hemati rekao je danas da tvrdnje da je iranska privreda ušla u fazu ekonomskog kolapsa nisu tačne, navodeći da zemlja i dalje naplaćuje svoja potraživanja i prihode u stranoj valuti i da raspolaže dovoljnim deviznim rezervama.

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On je tako reagovao na izjavu američkog predsednika Donalda Trampa da je Iran zvanično propala država koja nema mornaricu, vazduhoplovstvo, valutu, i u kojoj inflacija iznosi 300 odsto, kao i da ne isplaćuje svoje vojnike i pripadnike policije i da su iranski lideri u "potpunom rasulu".

- Kategorično kažem da tvrdnja da je Iran ušao u fazu ekonomskog kolapsa nije tačna - rekao je guverner Hemati, prenela je Al Džazira. On je istakao da se proces naplate iranskih potraživanja i prihoda u stranoj valuti nastavlja i da zemlja ima domaće rezerve.

- Američkom predsedniku (Donaldu Trampu) poručujem da imamo dovoljno strane valute - rekao je guverner.

Prema njegovim rečima, protivnici Irana svake nedelje uvode nove sankcije toj zemlji, ali iranski ekonomski sistem nastavlja da funkcioniše.

Guverner Centralne banke Irana je ocenio da je pad vrednosti iranske nacionalne valute više posledica psihološke atmosfere nego stvarnih ekonomskih faktora.

SAD su prošle sedmice uvele nove sankcije povezane sa Iranom, koje su obuhvatile jedan subjekt sa sedištem u Hongkongu i jednu osobu povezanu sa iranskom Bankom Meli.

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