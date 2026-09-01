Gore Apenini! Ceo stadion već krenuo kući, a onda je Srbin rešio da ih "razočara" (VIDEO)

Atalanta je u Bergamu savladala Bolonju 1:0 u drugom kolu italijanske Serije A, a junak domaćih bio je srpski reprezentativac Lazar Samardžić, koji je u samom finišu utakmice doneo pobedu svom timu.

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Prvo poluvreme proteklo je bez većih uzbuđenja, dok je Bolonja u nastavku bila konkretnija i opasnija. Najbolju priliku imao je Kambijagi, koji je pogodio stativu.

Ni ulazak Samardžića u početku nije značajnije promenio odnos snaga, dok je u redovima gostiju iskusni Federiko Bernardeski povezivao igru i bio jedna od najvećih pretnji. Italijan je mogao i da zatrese mrežu, ali je njegov udarac sa ivice kaznenog prostora odličnom intervencijom zaustavio Karneseki.

Kada se činilo da će meč biti završen bez golova, na scenu je stupio Samardžić. Srpski vezista je u poslednjim trenucima susreta šutirao sa oko 25 metara, a lopta je, uz lošu reakciju golmana Skorupskog i pomoć stative, završila u mreži.

Atalanta je tako stigla do minimalne pobede, iako je Bolonja po prikazanom bila bliža pozitivnom rezultatu.