NAPAD U ORMUSKOM MOREUZU: Tanker pogođen sa tri projektila
TANKER je pogođen sa tri nepoznata projektila dok je rano jutros napuštao Ormuski moreuz kod obale Omana, saopštila je Britanska služba za pomorske trgovinske operacije (UKMTO), dodajući da nema izveštaja o žrtvama niti posledicama po životnu sredinu.
Incident se dogodio 17 nautičkih milja, odnosno oko 31 kilometar, istočno od Hasaba u Omanu, dok je brod završavao prolazak kroz moreuz, navela je UKMTO.
Nadležne službe istražuju incident, a UKMTO je savetovao brodovima u tom području da plove uz povećan oprez i prijave svaku sumnjivu aktivnost. Do incidenta je došlo u trenutku obnovljenih regionalnih tenzija nakon američkih udara izvedenih tokom vikenda na iransko ostrvo Larak, u blizini Ormuskog moreuza.
Iran je potom izveo odmazdu napadima na lokacije koje koriste američke snage u Jordanu i Ujedinjenim Arapskim Emiratima.
BONUS VIDEO
Preporučujemo
NOVI SKOK CENE NAFTE: Eskalacije tenzija na Bliskom istoku dižu vrednost crnog zlata
31. 08. 2026. u 22:45
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
NEZAPAMĆENA TRAGEDIJA U PORODILIŠTU: Izbio požar neviđenih razmera, 14 beba izgubilo život u glavnom gradu Pakistana
Požar je izbio rano u sredu u odeljenju za novorođenčad u velikoj državnoj bolnici u glavnom gradu Pakistana, pri čemu je stradalo 14 beba, saopštili su bolnički zvaničnici i vlada, prenosi AP.
26. 08. 2026. u 07:38
FK PARTIZAN SE OGLASIO SAOPŠTENjEM: Odlaze i uprava i Saša Ilić!
Oglasio se FK Partizan!
24. 08. 2026. u 12:42
POBEDA NARODA: Otkazan koncert Dina Merlina u Kraljevu!
Koncert Dina Merlina koji je trebalo da bude održan u Kraljevu 5. septembra je otkazan.
31. 08. 2026. u 14:46
Komentari (0)