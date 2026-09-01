NAPAD U ORMUSKOM MOREUZU: Tanker pogođen sa tri projektila

TANKER je pogođen sa tri nepoznata projektila dok je rano jutros napuštao Ormuski moreuz kod obale Omana, saopštila je Britanska služba za pomorske trgovinske operacije (UKMTO), dodajući da nema izveštaja o žrtvama niti posledicama po životnu sredinu.

Foto: Tanjug/AP

Incident se dogodio 17 nautičkih milja, odnosno oko 31 kilometar, istočno od Hasaba u Omanu, dok je brod završavao prolazak kroz moreuz, navela je UKMTO.

Nadležne službe istražuju incident, a UKMTO je savetovao brodovima u tom području da plove uz povećan oprez i prijave svaku sumnjivu aktivnost. Do incidenta je došlo u trenutku obnovljenih regionalnih tenzija nakon američkih udara izvedenih tokom vikenda na iransko ostrvo Larak, u blizini Ormuskog moreuza.

Iran je potom izveo odmazdu napadima na lokacije koje koriste američke snage u Jordanu i Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

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