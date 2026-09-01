Svet

NAPAD U ORMUSKOM MOREUZU: Tanker pogođen sa tri projektila

V.N.

01. 09. 2026. u 07:14

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TANKER je pogođen sa tri nepoznata projektila dok je rano jutros napuštao Ormuski moreuz kod obale Omana, saopštila je Britanska služba za pomorske trgovinske operacije (UKMTO), dodajući da nema izveštaja o žrtvama niti posledicama po životnu sredinu.

НАПАД У ОРМУСКОМ МОРЕУЗУ: Танкер погођен са три пројектила

Foto: Tanjug/AP

Incident se dogodio 17 nautičkih milja, odnosno oko 31 kilometar, istočno od Hasaba u Omanu, dok je brod završavao prolazak kroz moreuz, navela je UKMTO.

Nadležne službe istražuju incident, a UKMTO je savetovao brodovima u tom području da plove uz povećan oprez i prijave svaku sumnjivu aktivnost. Do incidenta je došlo u trenutku obnovljenih regionalnih tenzija nakon američkih udara izvedenih tokom vikenda na iransko ostrvo Larak, u blizini Ormuskog moreuza.

Iran je potom izveo odmazdu napadima na lokacije koje koriste američke snage u Jordanu i Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

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