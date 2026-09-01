Svet

NOVA OSTAVKA U SAD: Tenzije u vojnim redovima, problem pravi Hegset?

В.Н.

01. 09. 2026. u 08:00

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AMERIČKI sekretar vojske Den Driskol podneo je ostavku Beloj kući nakon tenzija sa američkim ministrom odbrane Pitom Hegsetom, javio je En-Bi-Si njuz pozivajući se na zvaničnika Bele kuće i dobro obavešteni izvor.

НОВА ОСТАВКА У САД: Тензије у војним редовима, проблем прави Хегсет?

Foto: AP Photo/Kevin Wolf

Oni su rekli da se očekuje da će se Driskol povući u narednim danima nakon što je Bela kuća prihvatila njegovu ostavku. Isti medij je prošle sedmice objavio da je Driskol rekao bliskim saradnicima da želi da napusti administraciju. Trojica američkih zvaničnika rekla su da je Driskol prošle sedmice posetio Belu kuću kako bi razgovarao o svojoj budućnosti.

Driskol obavlja funkciju sekretara vojske od februara 2025. godine i bio je blizak saradnik američkog potpredsednika Džej Di Vensa.

Pre Driskola u američkom Ministarstvu odbrane smenjeni su sekretar mornarice Džon Felan i načelnik štaba vojske, general Rendi Džordž ovog proleća.

Portparol Bele kuće Ana Keli pohvalila je Driskola u ponedeljak uveče, navodeći da je bio veoma efikasan u promociji agende američkog predsednika Donalda Trampa da ponovo ojača Ameriku, prenosi Tanjug. 

Driskol se, kako prenose mediji, nije slagao sa američkim ministrom odbrane Pitom Hegsetom po brojnim pitanjima.

(RT Balkan)

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