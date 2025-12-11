PREVRNUO SE ČAMAC NA SAVI! Ima mrtvih, veliki broj osoba u bolnici

U SAVI kraj Slavonskog Broda, u Hrvatskoj, rano jutros prevnuo se čamac sa većom grupom migranata, navodno ih je bilo 13, a prema poslednjim informacijama 10 je izvučeno iz reke, od kojih je jedna osoba preminula, a jedna je na reanimaciji.

Foto: Shutterstock

- U ovom trenutku možemo reći da je policija na terenu bila odmah od prve informacije koju smo zaprimili o ovome događaju, koji se zbio negđe oko pet sati jutros. Odmah smo, sa svim ostalim službama priskočili u pomoć unesrećenima. Više osoba je izvučeno, a prema trenutnim podacima jedna je osoba preminula, dok se druga nalazi na reanimaciji. Ostali su pothlađeni i upućeni u bolnicu na zbrinjavanje - rekla je Kata Nujić iz policije.

Unesrećeni su prevezeni u slavonskobrodsku Opštu bolnicu "Dr Josip Benčević". "Za sada smo primili 11 osoba koje trenutno zbrinjavamo.

Više će se o njihovom zdravstvenom stanju znati nakon lekarske obrade koja je u toku", rekao je za portal Infopix direktor brodske Bolnice, dr Josip Samardžić. Za vreme pretraživanja reke u akciju je bio uključen i dron, a duž celog prostora pretrage reke Save saobraćanje je bilo zabranjeno.

(Tanjug)

Uskoro opširnije