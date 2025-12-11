PREVRNUO SE ČAMAC NA SAVI! Ima mrtvih, veliki broj osoba u bolnici
U SAVI kraj Slavonskog Broda, u Hrvatskoj, rano jutros prevnuo se čamac sa većom grupom migranata, navodno ih je bilo 13, a prema poslednjim informacijama 10 je izvučeno iz reke, od kojih je jedna osoba preminula, a jedna je na reanimaciji.
- U ovom trenutku možemo reći da je policija na terenu bila odmah od prve informacije koju smo zaprimili o ovome događaju, koji se zbio negđe oko pet sati jutros. Odmah smo, sa svim ostalim službama priskočili u pomoć unesrećenima. Više osoba je izvučeno, a prema trenutnim podacima jedna je osoba preminula, dok se druga nalazi na reanimaciji. Ostali su pothlađeni i upućeni u bolnicu na zbrinjavanje - rekla je Kata Nujić iz policije.
Unesrećeni su prevezeni u slavonskobrodsku Opštu bolnicu "Dr Josip Benčević". "Za sada smo primili 11 osoba koje trenutno zbrinjavamo.
Više će se o njihovom zdravstvenom stanju znati nakon lekarske obrade koja je u toku", rekao je za portal Infopix direktor brodske Bolnice, dr Josip Samardžić. Za vreme pretraživanja reke u akciju je bio uključen i dron, a duž celog prostora pretrage reke Save saobraćanje je bilo zabranjeno.
(Tanjug)
Uskoro opširnije
Preporučujemo
"KONAČNO NISMO SAMI" Orban: Amerika sa potpunom preciznošću vidi pad Evrope
11. 12. 2025. u 09:30
RUSIJA TOKOM NOĆI NAPALA ODESKU OBLAST: Veliki broj ciljeva oboren - Izbili su požari
11. 12. 2025. u 09:14
"ČEKAMO ODGOVOR": Tramp kritikovao Zelenskog zbog korupcije i izbora u Ukrajini
11. 12. 2025. u 08:47
VELIKO UPOZORENjE VUČIĆA: Za godinu i po dana suočićemo se sa velikim ratom, niko više ne želi da sluša drugu stranu
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas, na forumu "GLOBSEC BELTALKS: Beogradski ekonomski razgovori", da više nema racionalnosti u međunarodnoj politici i da se uskoro sprema veliki sukob.
09. 12. 2025. u 20:57
NOVO REŠENjE ZA UKRAJINU: Evropa pravi plan u slučaju da se SAD povuku iz konflikta
EVROPSKE diplomate pripremaju scenario podrške Ukrajini u slučaju povlačenja SAD iz konflikta, prenosi Blumberg, pozivajući se na izvore.
07. 12. 2025. u 13:19
Završio glumu, pa radio na mešalici, rat ga udaljio od ljubavi - životni put Jova Maksića
DETINjSTVO glumca Jova Maksića oblikovalo se u maloj seoskoj sredini podno Dinare, u selu Plavno kod Knina, gde je porodica živela zbog očevog svešteničkog službovanja. Rani period života opisuje kao vreme potpune slobode i radosti, kada je gotovo čitavo selo bilo prostor za igru i maštarije. U takvoj atmosferi formirala se njegova emotivna struktura — vezanost za zajednicu, toplina porodičnih odnosa i zahvalnost za jednostavne stvari.
07. 12. 2025. u 11:41
Komentari (0)