NIKAD VIŠE JAVNIH LIČNOSTI NA JEDNOM MESTU: Dodeljene godišnje nagrade SEMUS-a - "Oni su nagrađeni na kraju 2025. godine" (FOTO)
TRADICIONALNO na kraju godine Savez estradno-muzičkih umetnika Srbije (SEMUS) organizivao je godišnju proslavu gde su dodeljene nagrade brojnim ličnostima iz sveta muzičke umetnosti.
Nagrade su dodeljene izvođačima, autorima i drugim predstavnicima javne scene koji su svojim delovanjem ostavili neizbrisiv trag na našoj i regionalnoj sceni.
Predsednik SEMUS-a Dragiša Golubović ove godine dobitnicima je uručio nagrade za Životno delo, Nacionalni umetnik, kao i specijalno priznanje Zlatna ptica.
Proslava i dodela nagrada organizovana je u jednom beogradskom reatoranu gde se okupio veliki broj ličnosti iz sveta umetnisti.
Predsednik Dragiša Golubović naglasio da je sindikat svojim delovanjem pomogao da se status umetnika značajno unapredi, a samo jedan segment je Kolektivni ugovor sa proširenim dejstvom koji je relizovan uz pomoć Ministarstva za rad vlade Srbije.
- Nadam se da će se podići osnovica za umetnike, imamo obećanje da će to biti naredne godine. To je već funkcionisalo devedesetih godina, mi radimo na tome i da se to sprovede u delo. Sprovodi se uveliko sve dogovoreno u saradnji sa ministarstvom za rad i ministarstvom kulture - rekao je Dragiša Golubović.
Nagradu za životno delo dobili su: Jasna Milenković Jami, Jovana Tipšin, Jelena Broćić, Dragiša Baša, Zorica Minić, posthumno Zoran Kalezić.
Priznanja nacionalni umetnik dodeljena su: Mira Škorić, Stanojka Mitrović Ćana, Beki Bekić, Snežana Berić, Perica Vasić.
Posebno priznanje “Zlatna ptica” dodeljeno je: Nedi Ukraden, Lepi Lukić, Ljubiši Pavkoviću, Branimiru Đokiću, Večernjim novostima, Nenadu Kamidžorcu.
Estradno-muzička nagrada Srbije za 2025: Sanja Maletić, Marko Dašić, Milan Popović, Tanja Savić, Jasna Milenković Jami, Tanja Šikić i drugi.
Poveljom sindikata nagrađeni su: Ana Bekuta, Grand produkcija, Goran Jovanović, Zoran Jakšić, Ivana Šašić, Nela Bijanić.
