ZABIO JOJ SEKIRU U GLAVU DOK JE SPAVALA: Horor detalji krvavog zločina u Stanarima
NENAD Đ. (82) iz Stanara se sumnjiči da je ubio suprugu Vinku Đ. (76) sekirom dok je spavala.
To se navodi u odluci Okružnog suda u Doboju o određivanju jednomesečnog pritvora Nenadu Đ.
U njoj se navodi da se osumnjičeni tereti da je 10. novembra 2025. godine oko 22.30 časova,u porodičnoj kući u selu Jelanjska kod Stanara ubio suprugu V. Đ.
Opis ubistva
- Dok se oštećena nalazila u spavaćoj sobi i spavala, ušao je u spavaću sobu, došao do kreveta na kojem je spavala. Potom je istu udario ušicom sekire, zadavši joj dva udarca u predelu desne strane glave, koja je tom prilikom zadobila telesne povrede usljed kojih je nastupila smrt - navodi se u odluci o pritvoru i dodaje da je sud odredio pritvor zbog o sumnje da je počinio krivično delo ubistvo.
- Sud je dovodeći u vezu sve okolnosti izvršenja krivičnog dela utvrdio da su ispunjeni uslovi za pritvor, jer se radi o manjoj sredini u kojoj su svi međusobno upućeni jedni na druge, kao i to da način izvršenja dela i okolnosti pod kojima je isto izvršeno predmetno delo čine posebno teškim, pa po oceni ovog suda postoji sasvim realna opasnost da će u ovoj fazi postupka, doći do narušavanja javnog reda ukoliko bi osumnjičeni bio pušten na slobodu - navode iz Okružnog suda u Doboju.
Sud je, dodaju iz ove pravosudne institucije, cenio i starost optuženog kojem je neophodna briga od strane porodice i komšija, od čije reakcije postoji stvarna bojazan narušavanja javnog reda, tako da te okolnosti po oceni ovog suda ukazuju na nužnost određivanje mere pritvora po osnovu navedenog posebnog razloga.
Pritvor počinje da teče od dana i časa hapšenja i može da traje najduže jedan mesec.
(Nezavisne novine)
BONUS VIDEO - Auto uleteo na pešake na Banjici, ima povređenih
Preporučujemo
DETALjI TEŠKE SAOBRAĆAJNE NESREĆE KOD ČENEJA: Policajac sleteo sa puta
14. 11. 2025. u 21:11
AUTOBUS SE ZALETEO U STANICU: Više ljudi poginulo u centru Stokholma
14. 11. 2025. u 17:07
RUSI OBJAVILI SPISAK NAJVEĆIH NEPRIJATELjA: Evo na kom je mestu Hrvatska
RUSKI ski list „Vzgljad“ sastavio je i u utorak objavio „Rejting neprijateljskih vlada“ kako bi pokazao razliku između država koje se svesno suprotstavljaju Rusiji i onih koje su na tu odluku „protiv njihove volje naterale spoljnopolitičke okolnosti“, prenosi Slobodna Dalmacija.
14. 11. 2025. u 16:54
ZELENSKI ALARMIRAO EVROPU: Rusija će pokrenuti veliku agresiju na kontinent, poznata i godina
UKRAJINSKI predsednik Volodimir Zelenski tvrdi da Rusija planira da pokrene veliku agresiju na evropskom kontinentu 2029. ili 2030. godine, navodeći da na to ukazuje povećana ruska proizvodnja oružja.
13. 11. 2025. u 10:54
Policija uletela na svadbu, HAPSI MLADU - a tek objašnjenje! Ovo je LUDNICA (VIDEO)
ČAK i na najlepšim svadbama ponekad se dese nepredviđene situacije, sitne greške ili čak veći incidenti.
14. 11. 2025. u 16:23
Komentari (0)