ZABIO JOJ SEKIRU U GLAVU DOK JE SPAVALA: Horor detalji krvavog zločina u Stanarima

NENAD Đ. (82) iz Stanara se sumnjiči da je ubio suprugu Vinku Đ. (76) sekirom dok je spavala.

To se navodi u odluci Okružnog suda u Doboju o određivanju jednomesečnog pritvora Nenadu Đ.

U njoj se navodi da se osumnjičeni tereti da je 10. novembra 2025. godine oko 22.30 časova,u porodičnoj kući u selu Jelanjska kod Stanara ubio suprugu V. Đ.

Opis ubistva

- Dok se oštećena nalazila u spavaćoj sobi i spavala, ušao je u spavaću sobu, došao do kreveta na kojem je spavala. Potom je istu udario ušicom sekire, zadavši joj dva udarca u predelu desne strane glave, koja je tom prilikom zadobila telesne povrede usljed kojih je nastupila smrt - navodi se u odluci o pritvoru i dodaje da je sud odredio pritvor zbog o sumnje da je počinio krivično delo ubistvo.

- Sud je dovodeći u vezu sve okolnosti izvršenja krivičnog dela utvrdio da su ispunjeni uslovi za pritvor, jer se radi o manjoj sredini u kojoj su svi međusobno upućeni jedni na druge, kao i to da način izvršenja dela i okolnosti pod kojima je isto izvršeno predmetno delo čine posebno teškim, pa po oceni ovog suda postoji sasvim realna opasnost da će u ovoj fazi postupka, doći do narušavanja javnog reda ukoliko bi osumnjičeni bio pušten na slobodu - navode iz Okružnog suda u Doboju.

Sud je, dodaju iz ove pravosudne institucije, cenio i starost optuženog kojem je neophodna briga od strane porodice i komšija, od čije reakcije postoji stvarna bojazan narušavanja javnog reda, tako da te okolnosti po oceni ovog suda ukazuju na nužnost određivanje mere pritvora po osnovu navedenog posebnog razloga.

Pritvor počinje da teče od dana i časa hapšenja i može da traje najduže jedan mesec.

(Nezavisne novine)

